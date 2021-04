07:00 Uhr

Kupfergeschirr und Schnecken für Feinschmecker aus Mering

Plus In der Nachkriegszeit gab es viel Kleingewerbe in Mering. Klara und der kürzlich verstorbene Walter Schelle haben aus ihren Erinnerungen viel zusammengetragen.

Von Heike John

Sein großes Wissen und Können in vielerlei Bereichen, sei es in Kunst und Literatur, in verschiedenen Sprachen oder aber in seinem Hauptberuf, dem Bauhandwerk, gab er zeitlebens gerne weiter. Nun ist Walter Schelle im Alter von 88 Jahren verstorben. Fast sein ganzes Leben, bis auf die frühsten Kindheitsjahre, verbrachte der 1933 Geborene in Mering.