Kurioser Doppeleinsatz der Rettungskräfte am Friedberger Marienplatz

Auf dem Friedberger Marienplatz fuhr am Donnerstagmittag wegen eines Alarms die Feuerwehr vor. Kurz darauf gaben die Verantwortlichen jedoch Entwarnung.

Plus In der Friedberger Innenstadt war der Lärm kurz nach 13 Uhr und eine halbe Stunde später ohrenbetäubend. Was dahintersteckt.

Von Michael Postl

Um kurz nach 13 Uhr war der Lärm auf dem Friedberger Marienplatz ohrenbetäubend. Nicht nur mehrere Sirenen beschallten die Innenstadt, auch aus dem Verwaltungsgebäude der Stadt drang das Leuten einer Alarmanlage. Drei Löschwagen, eine Polizeistreife und Rettungswagen standen dabei eng gedrängt auf dem Marienplatz und warteten auf ihren Einsatz.

Fehlalarm am Friedberger Marienplatz: War Staub schuld?

Dieser blieb jedoch aus, ein Rauchmelder vom Dachboden des Verwaltungsgebäudes hatte den Alarm ausgelöst. Von den anwesenden Einsatzkräften hieß es, dass aufgewirbelter Staub schuld daran sein könnte. Die Mitarbeiter der Stadt waren bereits auf dem Vorplatz des Gebäudes versammelt, als die Polizei um etwa 13.20 Uhr Entwarnung gab.

Zweiter Alarm am Friedberger Marienplatz

Kaum eine halbe Stunde später das gleiche Bild: Einsatzfahrzeuge säumten den Marienplatz, erneut wurde das Gebäude evakuiert. Nach Angaben der Feuerwehr war erneut der selbe Melder ausgelöst worden, die Ursache sei derzeit unbekannt. Wie Umstehende berichten, ist der Dachboden, auf dem der Alarm losging, nicht wirklich frequentiert, weshalb der doppelte Fehlalarm ungewöhnlich erscheine.

