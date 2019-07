10:20 Uhr

LKW-Unfall sorgt für Vollsperrung und Stau auf der A8

Ein Lkw-Unfall hat am Donnerstagmorgen die A8 zwischen Friedberg und Augsburg lahmgelegt. Die Fahrer verletzten sich, es kam zu einem Stau nach einer Vollsperrung.

Am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr ist ein Lkw-Fahrer auf der A8 mit einem weiteren, vorausfahrenden Lkw zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich auf Höhe einer Baustelle zwischen den Abfahrten Friedberg und Augsburg-Ost in Richtung Stuttgart. Der vordere Lkw hatte dort im Stau gestanden.

Lkw-Fahrer bei Friedberg nach Unfall auf A8 eingeklemmt

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr Augsburg klang der erste Notruf sehr dramatisch: Es war von zwei verunglückten Lkw die Rede, von denen einer brenne. Weitere Notrufe und die Eindrücke vo Ort ergaben ein etwas anderes Bild. "Jedoch waren weiterhin zwei Lkw beteiligt, einer davon umgestürzt und der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt", so ein Feuerwehrsprecher. Rettungsdienst und Feuerwehr hätten den Fahrer des vorderen Lkw betreut und schließlich befreit. Per Hubschrauber wurde er ins Krankenhaus geflogen. Der Lkw wurde wieder aufgerichtet.

Stau auf Ausweichstrecken rund um Augsburg

Der zweite Fahrer wurde ebenfalls verletzt und nach Angaben der Feuerwehr zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug sei durch den Unfall schwer beschädigt worden. Bis 10 Uhr herrschte auf der A8 eine Vollsperrung, es bildete sich ein langer Stau. Auch die Ausweichstrecken rund um Friedberg sind davon betroffen. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich noch bis mittags, bis dahin ist mit Teilsperrungen einzelner Fahrstreifen zu rechnen. Die Räumung dauert wohl lange, weil einer der Lkw Kies geladen hatte, so die Autobahnpolizei Gersthofen. (tril, mb)

