vor 19 Min.

Ladendetektiv erwischt 43-Jährigen beim Stehlen in Friedberg

In Friedberg versucht ein 43-Jähriger Kopfhörer zu stehlen. Dabei beobachtet ihn jedoch ein Ladendetektiv.

Ein Ladendetektiv konnte einen Dieb in einem Elektrofachhandel in der Augsburger Straße in Friedberg stellen. Am Samstagnachmittag versuchte der 43-Jährige Kopfhörer zu stehlen, wurde beim Verlassen des Kassenbereichs jedoch von dem Detektiv aufgehalten.

Ladendiebstahl in Friedberg: Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich

Der Diebstahlschaden liegt laut Polizei im unteren dreistelligen Bereich. (pos)

Themen folgen