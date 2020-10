vor 13 Min.

Ladendetektiv erwischt Dieb in Meringer Supermarkt

Ein 31-Jähriger versteckt den Kosmetikartikel eines Meringer Supermarktes in seinem Hosenbund und bezahlt ihn nicht. Dabei wird er jedoch beobachtet.

Der Ladendetektiv eines Meringer Supermarktes in der Glückstraße beobachtete einen Mann beim Stehlen. Wie die Polizei berichtet, steckte der 31-Jährige am Donnerstagmittag einen Kosmetikartikel in seinen Hosenbund.

Dieb beim Stehlen in Mering erwischt: Ware im unteren einstelligen Bereich

An der Kasse bezahlte der Mann weitere Waren, jedoch nicht den Kosmetikartikel, dessen Wert die Polizei im unteren einstelligen Bereich ansiedelt. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl gegen den 31-Jährigen. (pos)

