vor 16 Min.

Ladendiebin versteckt ihre Beute im Kinderwagen

21-Jährige löst Alarmanlage in Kissinger Drogeriemarkt aus und wird auf frischer Tat ertappt.

Waren im mittleren zweistelligen Euro-Bereich ließ eine junge Frau am Montagnachmittag in einem Drogeriemarkt in Kissing mitgeben. Wie die Polizei berichtet, bezahlte die 21-Jährige zunächst an der Kasse ihren Einkauf. Beim Verlassen des Geschäftes reagierte die Alarmanlage.

Die Polizei ermittelt gegen die junge Frau

Die 21-Jährige wurde von den Angestellten angehalten. Es konnten noch weitere Waren im mitgeführten Kinderwagen der Frau entdeckt werden. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. (AZ)

