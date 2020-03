12:30 Uhr

Ladestation explodiert in der Garage

In einer Garage in Dasing explodierte ein Ladegerät samt Akku. Laut Polizei wurde niemand verletzt.

In seiner Garage in Dasing lud ein Hausbesitzer ein Gartengerät auf. Nach Angaben der Polizei explodierte es wegen eines technischen Defektes.

In einer Garage in der Lindlstraße in Dasing kam es am Sonntagabend zu einer Explosion. Nach Angaben der Polizei hatte der Hausbesitzer den 18-Volt-Akku eines Gartengerätes aufgeladen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es währenddessen zu eine Explosion. Dabei wurde die Garage und der darin stehende Pkw beschädigt, die Schadenssumme liegt bei etwa 30 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. (pos)

