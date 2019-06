vor 35 Min.

"Land des Lächelns": Blasorchester führt erstmals Operette auf

Das Dasinger Blasorchester führt erstmals eine Operette auf. Dirigent Christoph Günzel berichtet über die Vorbereitungen für "Das Land des Lächelns".

Von Tom Trilges

Seit rund 20 Jahren dirigiert Christoph Günzel das Blasorchester des Musikvereins Dasing. In diesem Jahr führt er mit seinen rund 60 Musikern erstmals eine Operette auf – „Land des Lächelns“ von Franz Lehár. Unterstützt werden die Bläser von professionellen Opernsängern sowie einem Chor. Zudem ist ein Ballett Teil der Aufführung. Zu sehen ist die Operette am 26. Oktober in der Friedberger Max-Kreitmayr-Halle und am 6. Januar beim Dreikönigskonzert in Königsbrunn. Wir haben mit Dirigent Christoph Günzel, der auch Trompeter im Bühnenmusikensemble der Bayerischen Staatsoper München ist, gesprochen.

Herr Günzel, wieso tun Sie sich so ein riesiges Projekt an?

Christoph Günzel: Die Idee wurde bereits vor vielen Jahren geboren. In Binswangen habe ich das bei meinem anderen Musikverein erstmals umgesetzt. Das kam so gut an, dass wir es mehrfach wiederholt haben – mit steigenden Besucherzahlen. Die Dasinger haben dort mehrfach ausgeholfen. Jetzt war Dasing endlich mal dran.

Was sind die ersten Planungsschritte, wenn Sie so ein Projekt angehen?

Günzel: Ich habe die Noten komplett geschrieben. Das waren schätzungsweise 500 Arbeitsstunden, bis man die erste Probe machen kann. Das ist nicht ganz ohne.

Das ist ein beachtlicher Aufwand. Woher kommt die Passion, es trotzdem zu tun und so viel seiner Freizeit zu opfern?

Günzel: Es macht einfach einen riesigen Spaß. Dieses Ummünzen vom Originalstück auf ein Blasorchester ist eine tolle Herausforderung. Klar, manchmal hat man dabei auch einen Durchhänger. Aber es dauert nie lange, bis ich habe wieder Lust habe weiterzumachen.

Bis zum ersten Auftritt sind es noch etwas mehr als vier Monate. Wie weit sind Sie denn schon?

Günzel:Im März haben die Proben begonnen und wir liegen ganz gut in der Zeit. Wir haben alles schon gespielt, aber natürlich nicht jeder. Es sind immer wieder Leute nicht da, das gehört in so einem Verein dazu. Im Juli kommen die Sänger dazu, die sind teilweise von der Staatsoper, an der ich tätig bin.

Was ist die größte Herausforderung an dem ganzen Projekt?

Günzel: Wenn am Ende alle zusammenkommen. Dann muss alles stimmig sein. Und: Alle müssen auf mich schauen. Es kommt ja noch ein großer Chor dazu mit 140 Sängern. Chöre sind von Natur aus etwas träger, aber wir werden schauen, dass wir alles sauber zusammenbekommen – das klappt schon.

Was macht das „Land des Lächelns“ für Sie besonders? Warum führen Sie es auf?

Günzel: Es hat zum einen wunderschöne Melodien. Außerdem eignen sich die chinesischen Einschläge optimal für Bläser.

Wie agieren Sie als Dirigent – gnädig oder knallhart?

Günzel: Im März und April gnädig, ab Mai gab es Ansagen. Da muss ich das Tempo etwas anziehen. Ich mache das seit 20 Jahren hier, die wissen schon, was ich will.

Hören Sie wirklich bei jedem Einzelnen heraus, was er gerade spielt?

Günzel: Beim Proben schon. Demnächst muss ich dann stärker auf die Sänger eingehen und auf das Zusammenspiel beider Gruppen.

Ist es ein rein musikalisches Projekt?

Günzel: Nein, in so einem Verein zählt vor allem die Gemeinschaft. Das Besondere ist, dass es ohnehin nur zusammen geht. Wenn einer aus der Reihe tanzt, klappt’s nicht mehr.

Das Orchester ist sehr jung...

Günzel: Das stimmt. Ich bin hier mit meinen Mitte 40 mittlerweile schon eines der wenigen „alten Eisen“. Nur einige aus dem Vorstand sind sonst noch aus meiner Generation. Viele Musiker habe ich schon in der Jugendkapelle betreut.

Wie kamen Sie zu Ihrer Aufgabe als Dirigent in Dasing?

Günzel: Vor 20 Jahren sprach mich eine Trompetenschülerin an und meinte, in Dasing suchen sie einen Dirigenten für die Blaskapelle. Meine Reaktion war: „Ich dirigiere doch keine Blaskapelle!“ Und heute bin ich immer noch hier.

Haben Sie auch mal Ruhephasen?

Günzel: Naja, nächstes Jahr wird es schon ruhiger, da arbeiten wir nicht für ein großes Highlight, sondern spielen kleinere Konzerte, unter anderem zum Muttertag. Jeder weiß, das ist gerade ein Ausnahmeprojekt und alle haben Lust darauf. Wir werden sehen, wie das anläuft und ob es sich wiederholen lässt. Zum Glück haben wir fleißige Hände für die Organisation, sodass ich mich größtenteils auf die Musik konzentrieren kann.

Informationen und Tickets für die Aufführung in Dasing

Tickets unter www.tickets.mv-dasing.de.



Weitere Informationen gibt es auf www.ldl2019.jimdosite.com



