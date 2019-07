vor 18 Min.

Landfrauenchor singt am Sonntag zum Jubiläum in Herrgottsruh

Der Landfrauenchor Aichach-Friedberg feiert seinen 25. Geburtstag. Der Dankgottesdienst findet am 7. Juli in Herrgottsruh statt.

Von Christine Hornischer

„Wo man singt, lass dich ruhig nieder, böse Menschen kennen keine Lieder.“ Wer kennt nicht diese Zeile aus Johann Gottfried Seumes Volkslied? Unter diesem Motto umrahmt der Wittelsbacher Landfrauenchor unter Chorleiter Rupert Reitberger seit 25 Jahren so manche Veranstaltung im Landkreis. Das Ensemble mit seinen 50 Sängerinnen wurde 1994 von Resi Tremmel gegründet. „32 Sängerinnen waren wir“, erinnert sich die damalige Kreisbäuerin. Und dann lacht sie: „Am schwierigsten war es, für die Frauen die gleiche Kleidung zu finden.“

Die Vorlage bildete das „Münchner Gwand“, das Wirtinnen, Bäuerinnen, Brauerinnen und Müllerinnen trugen. „Modeschöpfer“ war der oberbayerische Bezirksheimatpfleger Paul Ernst Rattelmüller und Schneiderin die Sielenbacher Trachtenschneiderin Leni Riedlberger. Jetzt konnten sich die Sängerinnen also nicht nur hören, sondern auch sehen lassen. Der Wittelsbacher Landfrauenchor entwickelte sich schnell zum kulturellen Sympathieträger nicht nur des Bauernstandes. Über die Grenzen des Landkreises hinaus ist der Chor bekannt für sein großes soziales Engagement.

Resi Tremmel gründete den Landfrauenchor

Vor zwei Jahren gab Tremmel die Vorstandschaft an die Doppelspitze Anita Gail und Katharina Hofberger ab, doch die Kleidung hat das Vierteljahrhundert überdauert. „Klar haben einige Frauen sich eine zweite Garnitur oder auch eine neue Schürze gekauft“, schränkt Tremmel ein, doch die Dirndl in Schwarz-Rot mit grüner Schürze sind geblieben. „Wir stehen für die Pflege bäuerlicher Kultur, die Gestaltung von ländlichen Festen, Gottesdiensten und Veranstaltungen“, erklärt Tremmel. Eine besondere Freude war es für sie, in Altenheimen oder anderen sozialen Einrichtungen zu spielen. „Es ist so schön, anderen eine Freude zu machen“, sagt sie.

Chorleiter ist seit der Gründung 1994 Rupert Reitberger. Ein großes Glück für die Landfrauen, denn der ehemalige Referent des Bezirkstages hat noch viele Kontakte, gerade im Bereich Soziales und Kultur, wo er tätig war. So kam es auch, dass der Landfrauenchor im Jahr 2000 beim ungarisch-bayerischen Treffen in Balatonfölvar ein festliches Kirchenkonzert untermalte. Bereits ein Jahr später sangen die Frauen in den Kathedralen von Reims und Chartres in Frankreich.

Auch in der geschichtsträchtigen „Basilique d’Avesnières“ gaben die Landfrauen zusammen mit sechs Gruppen aus Schwaben ein Konzert. Bei der Erinnerung muss Reitberger schmunzeln. „Keine meiner Damen konnte Französisch“, erzählt er. So schrieb er den Text über den Noten in Lautsprache und aus 50 Mündern erklang „Les anges dans nos campagnes“, was so viel heißt wie die Engel, die auf den Feldern singen.

Im Repertoire haben er und seine Damen ansonsten Kirchenlieder, lustige Weisen, aber auch Volkslieder und manchmal sogar etwas Modernes. „Gospels haben wir mal probiert, aber die sind auf Englisch und das kommt nicht so gut an“, erzählt der Chorleiter. Alle zwei Jahre findet ein Chöretreffen auf Landesebene statt. „Hier nehmen wir immer neue Lieder mit“, freut sich Reitberger. Alle zwei Wochen finden die Proben der Landfrauen in Laimering im Landgasthof Asum statt. Wenn ein Auftritt ansteht, gibt es zusätzliche Proben. Wie jetzt. Vier Proben fanden hinsichtlich des Jubiläumskonzerts schon statt.

Bei der Dankmesse am Sonntag, 7. Juli, in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh stehen unter anderen der „Festgesang“ von Willibald Gluck und „Amazing Grace“ auf den Notenblättern der Sängerinnen. „Amazing Grace war eines der ersten Notenblätter, die uns die damalige Kreisbäuerin Resi Brunnhuber bezahlt hatte“, erzählt Reitberger. Ihr zu Ehren wird also am Sonntag das bewegende Gospel erklingen. Reitberger gibt einen Überblick von Komponisten, deren Lieder sie singen: Bach, Liszt, Mahler, Brahms, Volksgut und weltliches Gesangsgut.

Tremmel meint rückblickend: „Ich hätte nichts Besseres tun können, als in dem Frauenchor mitzusingen.“ Dass der Klang von einem Frauenchor besonderen Charme hat, stellen die Damen bei der letzten Probe vor dem Jubiläumsgottesdienst unter Beweis. Die Zuhörer können sich auf einen großen musikalischen Genuss freuen. Daran arbeiten Reitberger und seine Frauen Woche für Woche – und sie bekommen im Wittelsbacher Land und Umgebung dafür viel Anerkennung.

Konzert des Landfrauenchors in Friedberg

Der Chor feiert sein 25-jähriges Bestehen und lädt alle Interessierten und Freunde der Volksmusik in die Wallfahrtskirche Herrgottsruh nach Friedberg ein.



Beginn der Dankmesse ist am Sonntag, 7. Juli um 10 Uhr.



Frauen jeden Alters, die sich fürs Singen und Brauchtum interessieren, sollen sich bei Katharina Hofberger unter der Telefonnummer 08258/476 melden.



