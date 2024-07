So sieht es in den Kommunen einen Monat nach dem Hochwasser aus

Vor einem Monat standen große Teile in der Region Unterwasser - mittlerweile ist das Wasser abgelaufen, die Böden getrocknet und die Wiesen blühen wieder. Auf den ersten Blick scheinen die extremen Wassermassen keine Spuren hinterlassen zu haben, manche Betroffene haben allerdings immer noch mit Schäden zu kämpfen. Die Kommunen scheinen sich aber größtenteils wieder erholt zu haben: In Mering läuft der Verkehr wieder durch die Unterführung, im Rückhaltebecken in Bachern ist von Wasser keine Spur mehr. In Kissing spielt der SC auf dem Fußballplatz, nachdem das Sportgelände von der Paar geflutet worden war. Die Bilder zeigen Orte im Landkreis während dem Hochwasser und heute.

Rückhaltebecken bei Bachern

Das Rückhaltebecken des Eisbachs im Süden von Bachern war Anfang Juni randvoll gefüllt. Der Ortsteil stand unter Wasser. Vier Wochen später zirpen die Grillen, Vögel fliegen umher: Von den Wassermassen sind hier keine Anzeichen mehr erkennbar.

Bäckerei Ihle am Fachmarktzentrum unterm Berg Friedberg

In Friedberg stand das Wasser zeitweise bis zur Kante der Terrasse der Bäckerei Ihle. Auch der Segmüller-Parkplatz gegenüber war größtenteils überschwemmt. Der See im Fachmarktzentrums unterm Berg hat jedoch keine Spuren hinterlassen.

Grünfläche um den Eisbach in Rinnenthal

Der Ortsteil Rinnenthal war stark vom Hochwasser betroffen, mehrere Keller liefen hüfthoch voll, Gärten und Wiesen waren überschwemmt. Die Grünfläche um den Eisbach sieht nun wieder nach einer sommerlichen Wiese aus.

Ortsdurchfahrt Dasing

Auch Dasing erlebte durch das Hochwasser eine Ausnahmesituation. Die Paar hatte Straßen, Keller und Gärten geflutet, die Brücke in der Ortsmitte musste gesperrt werden. Von den Straßensperrungen, Sandsäcken und Barrieren ist heute nichts mehr zu sehen.

Sportgelände des Kissinger SC

Das Sportgelände des SC Kissing war auch Tage nach dem schweren Unwetter noch geflutet. Neben den Fluten aus der Paar hatte die Gemeinde auch mit Grundwasser zu kämpfen. Nun ist der Rasen wieder trocken und es kann wieder Fußball gespielt werden.

Unterführung der Friedenaustraße in Mering

In Mering flutete das Hochwasser mehrere Straßenzüge. In der Unterführung der Friedenaustraße stand das Wasser fast bis oben hin. Heute ist die Straße wieder frei und der Verkehr fließt ohne Einschränkungen.