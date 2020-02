20:00 Uhr

Landkreis-Projekt: Lernpaten fördern Schüler in Mering

Die Luitpold-Grundschule in Mering und das Bürgernetz kooperieren bei einem Landkreis-Projekt. Was das für Vorteile für die Kinder bringt.

Von Heike John

Elson liebt Blitzwörter und Lesespiele. „Das macht mir viel mehr Spaß als in der Fibel zu lesen“, sagt der Meringer Erstklässler. Doch beim Unterricht in einer Klasse von 25 bis 28 Schülern bleibt nicht viel Zeit, die Kärtchen fürs Lesetraining hervorzuholen. Darum freut sich der Grundschüler, wenn jede Woche Claudia Hastenpflug für zwei, drei Schulstunden vorbeikommt.

Mit ihr darf er immer mal wieder für eine Viertelstunde im Nebenraum die Lese-Mal-Karten oder die Monster-Legekarten auspacken. Über diese individuelle Förderung in der Kleingruppe ist auch Gabriele Binkert froh. „Die Kinder reißen sich drum, mit einem Lernpaten mitgehen zu können. Sie genießen die Aufmerksamkeit“, weiß die Klassenlehrerin. Das sogenannte Lernpaten-Projekt wurde im Landkreis unter Beteiligung von Schulamt, Schulen in einer Kooperationsvereinbarung mit der Freiwilligenagentur im Wittelsbacher Land auf professionelle Füße gestellt. An der Luitpold-Grundschule in Mering läuft es seit November vergangenen Jahres und dortiger Partner ist das Meringer Bürgernetz.

Lernpaten werden in Mering passend eingesetzt

„Für uns bedeutet dieses Engagement die Weiterentwicklung der Lesepatenschaften, die wir drei Jahre lang im Hort Alte Burg durchführten“, erklärt Josef Gerner. Er ist der Koordinator vonseiten des Bürgernetzes , das derzeit fünf Lernpaten stellt. Die Ehrenamtlichen waren allesamt bereits als Lesepaten im Einsatz und nehmen nun mit Begeisterung an der neuen Projektidee teil. Die Initiative zu dem Projekt ging von der Schule aus. Zwischen ein und drei Stunden investieren die Lernpaten jede Woche und werden passend eingesetzt. „Für uns ist es ein echter Glücksfall, zusammen mit dem Meringer Bürgernetz das Projekt stemmen zu können“, sagt Schulleiterin Andrea Fischer. „Sonst müssten wir die Lernpaten selbst rekrutieren und auch die bürokratischen Formalitäten regeln“.

Das Besondere an dem in vielen Schulen im Landkreis laufenden Projekt sei der große pädagogische Spielraum, freut sich die Rektorin. Mal wird ein einzelnes Kind gefördert, mal eine Kleingruppe, mal wird das Lesen geübt, ein andermal gerechnet. „Ich habe auch schon mal mit einem Schüler die Monatsnamen trainiert“, erzählt Lernpatin Ilse Zeitler-Hasel.

Manche Eltern sprechen sich dagegen aus

Von den elf Klassen an der Schule sind die Lernpaten derzeit in neun Klassen tätig, und zwar querbeet von der Klassenstufe eins bis vier. Es gibt also auch Klassenlehrer, die das Lernpatenangebot nicht annehmen, genauso wie etwa fünf Prozent der Eltern sich explizit dagegen aussprachen, dass ihr Kind von einem Lernpaten gefördert wird. Auch das gehört zur Gestaltungsfreiheit.

Das Engagement der Lernpaten beschränkt sich nicht auf Kinder mit Migrationshintergrund und auch nicht ausschließlich auf die Förderung schwächerer Schüler. Vielmehr genießen auch sehr gute Schüler ohne Förderbedarf immer mal wieder die Aufmerksamkeit in der Kleingruppe. „Das kann ich als Lehrerin im Klassenverband nicht leisten“, betont Gabriele Binkert , Ansprechpartnerin des Lernpatenprojekts auf Schulseite. „Ich finde es einfach schön, wenn jemand mit mir liest“, sagt beispielsweise der kleine Theo. Spaß an den intensiven Fördereinheiten haben auch die Lesepaten. „Diese Lebendigkeit und Offenheit der Schüler ist einfach wunderbar. Es kommt so viel zurück“, schwärmt Regine Posch. „Als ich mich den Kindern vorgestellt habe, habe ich ihnen gesagt, dass ich eine Oma mit Enkeln bin und das Eis war gebrochen“, erzählt Lernpatin Marianne Gerner.

Interessierte an einer Lernpatenschaft können sich bei Josef Gerner, Telefon 08233/4282 melden.

