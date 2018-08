vor 27 Min.

Langohren treffen sich in Friedberg

Jungtierschau der Kaninchenzüchter am Wochenende. Verein feiert 100-jähriges Bestehen.

Von Peter Stöbich

Kommendes Wochenende findet in Friedberg die Jungtierschau der Kaninchenzüchter statt. Dazu werden zahlreiche Langohren aus unterschiedlichen Rassen und Farbenschlägen auf der Zuchtanlage des „Kaninchenzuchtvereins B 244 Friedberg“ an der Augsburger Straße neben dem Möbelhaus Segmüller erwartet. Mit dieser Jubiläumsschau feiert der Verein auch sein 100-jähriges Bestehen.

Die Tiere werden am Freitag, 17. August, zwischen 12 und 14 Uhr angeliefert und dann artgerecht und schattig sowie einzeln in gut eingestreute Käfige untergebracht. Ab 14 Uhr werden Preisrichter die Tiere näher unter die Lupe nehmen und bewerten. Jeder Züchter hofft dabei, die beste Zuchtgruppe, den besten Rammler oder die beste Häsin der Schau attestiert zu bekommen. Offiziell eröffnet wird die Jungtierschau am Samstag, 18. August, um 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Züchterabend mit Preisverteilung beginnt um 20 Uhr im Vereinsheim an der Augsburger Straße 19. Am Sonntag, 19. August, ist die Schau von 9 bis 16 Uhr geöffnet. „Wir treffen uns regelmäßig am ersten Freitag im Monat zur Mitgliederversammlung im Vereinsheim“, sagt zweiter Vorsitzender Hermann Huber.

Auf der Tagesordnung stehen Tierbesprechungen, Informationen rund um das Züchten und die Aufzucht der Kaninchen, Termine und vieles mehr. „Wir betreiben aktiven Tierschutz und damit auch Umweltschutz und treten für den Erhalt der Rassenvielfalt ein“, stellt Huber fest. Im Zieglerbräu hatten im letzten Jahr des Ersten Weltkrieges 22 Mitglieder den Kaninchenzüchterverein Friedberg und Umgebung ins Leben gerufen. 1920 fand die erste Vereinsschau unter Beteiligung des Widder- und Scheckenclubs Augsburg statt. Zehn Jahre später wurden der Chronik zufolge 840 Tiere im Verein gezüchtet; bei der Deutschlandschau errangen die Friedberger eine Bronzemedaille und eine Landesverbands-Medaille in Gold.

Am Festumzug anlässlich der 50-Jahr-Feier 1968 nahmen 82 Vereine mit ihren Fahnenabordnungen teil; im Festzelt trafen sich über 4000 Züchter und Besucher aus Deutschland und Österreich. Probleme gab es im Jahr 1982, als beide Vorsitzende von ihren Ämtern zurücktraten: Kein Mitglied erklärte sich zur Übernahme bereit. Bei einer Abstimmung über die Auflösung des Vereins gab es damals sechs Ja- und 41 Nein-Stimmen. Seit Februar 2017 wird der Verein mit rund 30 Mitgliedern von Viktor Haas geleitet.(stö)

Themen Folgen