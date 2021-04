Lasterfahrer passt nicht auf: 22.000 Euro Schaden bei Unfall auf B300

Auf der B300 will ein Lkw-Fahrer von Dasing nach Aichach fahren. Aber kurz nach dem Kreisverkehr zur A8 kommt es zum Unfall. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Gegen 8.30 Uhr war am Montag ein Lasterfahrer von Dasing nach Aichach unterwegs. Der 48-Jährige fuhr auf der B300 und rammte kurz nach dem Kreisverkehr zur A8 einen Anpralldämpfer und das daraufstehende Verkehrszeichen. Der Lastkraftwagen sei anschließend in den Grünstreifen gefahren und habe so einen Flurschaden angerichtet, heißt es seitens der Polizei.

22.000 Euro Schaden bei Unfall auf der B300

Durch den Zusammenstoß mit dem Anpralldämpfer wurde der Anhänger des LKW so sehr beschädigt, dass der Fahrer nicht direkt weiterfahren konnte. Es gelang ihm aber, den Schaden notdürftig zu reparieren und zum nächsten Parkplatz zu fahren. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 22.000 Euro. Es kam durch das Unfall-Gespann kurzzeitig zu Verkehrsstörungen, aber um 10.15 Uhr war alles wieder frei. (AZ)

