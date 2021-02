vor 1 Min.

Lastwagen und Auto stoßen in Friedberg zusammen

In Friedberg ereignete sich ein Unfall, beteiligt waren ein Lastwagen und ein Auto.

Eine Autofahrerin und ein Lastwagen-Fahrer fahren auf der Augsburger Straße in Friedberg. Dort, wo aus zwei Spuren eine wird, kommt es zum Unfall.

Auf der Augsburger Straße in Richtung Friedberg sind am Montag ein Auto und ein Lastkraftwagen zusammen gestoßen. Der Unfall geschah laut Polizei an einer Fahrbahneinengung. Hier wird aus zwei Fahrstreifen einer.

Keine Verletzten bei Unfall in Friedberg

Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3300 Euro. (AZ)

