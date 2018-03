vor 56 Min.

Lastwagenfahrer kommt angetrunken zur Polizei

Die Friedberger Polizei hat an einem Tag zwei Betrunkene angetroffen, wie mit ihren Fahrzeugen fahren wollten.

Auf der Wache in Friedberg riecht ein Lastwagenfahrer nach Alkohol. Er muss seinen Schlüssel abgeben. In Mering will ein Betrunkener vor den Beamten losfahren.

Es bestand der Tatverdacht einer Unfallflucht. Deshalb folgte am Mittwochvormittag ein 44-jähriger Lastwagen-Fahrer der Vorladung der Polizeiinspektion Friedberg. Bei der Vernehmung stellte die Polizeibeamtin Alkoholgeruch fest.

Ein durchgeführter Test erbrachte einen Wert von 0,48 Promille, wie es im Bericht heißt. Er lag damit geringfügig unterhalb des bußgeldbewährten Grenzwertes von 0,5 Promille. Um Schlimmeres zu verhindern, wurde dem Lkw-Fahrer präventiv der Schlüssel abgenommen und einem hinzugezogenen Arbeitskollegen übergeben.

Mit 1,68 Promille will er sich hinter das Steuer setzen

Am Mittwochmittag hatte die Polizei dann einen ähnlichen Fall, wie sie mitteilt. Die Beamten wurden nach Mering zu einem Familienstreit gerufen, bei dem es zu Tätlichkeiten kam. Als ein 42-jähriger Beteiligter mit seinem bereits abgemeldeten Fahrzeug das Weite suchen wollte, stoppte die Polizei ihn nicht nur wegen der fehlenden Zulassung. Vielmehr erbrachte ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest auch einen Wert von 1,68 Promille.

Themen Folgen