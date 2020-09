vor 18 Min.

Lebenshilfe in Aichach: Leben und Lernen mit Autismus

Plus Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen geraten schnell in Panik. Bei der Lebenshilfe in Aichach werden sie schrittweise an neue Situationen herangeführt.

Von Heike John

Für viele Kinder und Jugendliche ging in diesen Tagen wieder die Schule los oder sie haben eine Ausbildung angefangen. Auch für zwei junge Erwachsene in Aichach hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie besuchen ab sofort eine teilstationäre Einrichtung der Lebenshilfe Aichach, die sich „Tagesstruktur für Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf“ (TASS) nennt. Die beiden 19-Jährigen werden den Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) zugeordnet.

Je nach Ausprägung, Schweregrad und Symptomen sind diese in ihrer sozialen Interaktion beeinträchtigt, zeigen stereotype Verhaltensweisen oder haben Sprachprobleme. Die zwei jungen Leute besuchten auch bisher Einrichtungen der Lebenshilfe wie die Elisabethschule, die heil- oder die sonderpädagogische Tagesstätte und haben nun ihre Schulpflicht erfüllt.

Aichach: Menschen mit Autismus Teilhabe ermöglichen

Wer nicht in den Ulrichswerkstätten einer Tätigkeit nachgehen kann, wird je nach Platzangebot als Beschäftigter in einer der drei Häuser der TASS mit fünf Kleingruppen aufgenommen. „Derzeit finden 27 Erwachsene im Alter zwischen 19 und 46 Jahren mit der Autismus-Diagnose bei uns einen Betreuungsplatz“, informiert Leiterin Brigitte Seidl-Wiessner. „Wichtigstes Ziel ist es, Menschen mit Autismus die Teilhabe an der Arbeitswelt mit sinnvoller Beschäftigung zu ermöglichen.“

Die beiden 19-Jährigen waren an ihrem ersten Tag im Haus in der Donauwörther Straße in Aichach genauso aufgeregt wie Erstklässler mit ihrer Schultüte oder Azubis am neuen Arbeitsplatz. Ihr neues Umfeld konnten sie allerdings im Rahmen eines Praktikums bereits kennenlernen. Um die bestehende Gruppe auf die Neulinge vorzubereiten, klebte bereits Wochen vor ihrem Arbeitsbeginn ihr Foto in der Garderobe und auf dem Stuhl am Essplatz. Denn Menschen mit ASS haben eine andere Wahrnehmungsverarbeitung, und es ist gut, sie schrittweise an neue Situationen heranzuführen.

Autismus: Strukturierte Tagesabläufe geben Betroffenen Sicherheit

„Weil wir wissen, dass diese besonderen Menschen auf Wertschätzung und Verständnis angewiesen sind, sehen wir die Verpflichtung und Verantwortung, ihnen in ihren Grenzen und Möglichkeiten beizustehen, sie zu fördern und zu begleiten“, so lautet auch einer der Leitsätze in der Arbeit der TASS. Wie der Name der Einrichtung schon besagt, geht es darum, strukturierte Tages- und Handlungsabläufe zu schaffen, die den Beschäftigten Sicherheit geben und sie motivieren, ihre Ressourcen zu aktivieren.

Bildtafelen wie diese erleichtern die Kommunikation. Bild: Heike John

Die Neuankömmlinge konnten sich gleich am ersten Tag an einer großen Tafel orientieren, was es täglich für Angebote im Bereich der Hauswirtschaft und der Freizeit gibt, und sich Betätigungen aussuchen. Neben dem Kochen, der Wäsche, Büroarbeiten und Blumenpflege sind Spaziergänge, Sport und kunsttherapeutische Angebote wichtig. Autisten brauchen viel mehr Möglichkeiten der Entspannung und des Rückzugs, da sie oft nicht in der Lage sind, die vielfältigen Reize aus der Umwelt auszublenden, und schnell eine Überforderung spüren.

Autisten bei der Lebenshilfe in Aichach: Welche Umgangsformen sind nützlich?

Im Tagesablauf inbegriffen ist auch das Training sozialer Grundkompetenzen, um zu lernen, welche Umgangsformen gesellschaftlich nützlich sind. Dazu gehört etwa das Einüben eines Blickkontakts bei der Begrüßung. „Selbst der Blick ins Gesicht eines Mitmenschen kann auf einen Autisten so viele Reize ausüben, dass er sich nicht mehr auf ein Gespräch konzentrieren kann“, erklärt die Fachfrau Brigitte Seidl-Wiessner. Wenn man sich dies vor Augen führt, wird man eine Senkung des Blicks im Gespräch nicht mehr als Unhöflichkeit auffassen.

Der TASS-Leiterin und Konrad Schwegler als Geschäftsführer der Lebenshilfe sowie den vielen engagierten Mitarbeitern ist Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig, um mehr Verständnis für Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung zu bewirken. Im unmittelbaren Umfeld gehen die Betreuer immer wieder zusammen mit ihren Schützlingen auf die Nachbarschaft zu, bringen beispielsweise einen selbst gebackenen Kuchen vorbei oder laden zu einer Vernissage ein.

Was ist Autismus? 1 / 12 Zurück Vorwärts Autismus ist eine angeborene schwerwiegende Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörung.

Es handelt sich um eine neurologische Erkrankung, das heißt die Funktionsweise des Gehirns ist eingeschränkt oder stark beeinflusst.

Die Krankheit kann in jeder Familie und bei jedem Kind vorkommen. Es gibt keine grundsätzliche oder immer geltende Ursache für das Vorkommen von Autismus.

Als Form einer schwerwiegenden Entwicklungsstörung wird Autismus normalerweise innerhalb der frühen Kindheit diagnostiziert. Man geht von bis zu drei Jahren aus.

Kinder mit Autismus weisen in der Regel ein gestörtes Sprach- und Bewegungsverhalten auf. Autisten meiden sowohl Blick- als auch Körperkontakt, neigen zur sozialen Isolation und verstehen bzw. akzeptiren äußeren Einflüsse meist nicht.

Autismus kann in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen vorliegen. Am häufigsten sind jedoch der Frühkindliche Autismus auch bekannt als Kanner-Syndrom, das Asperger-Syndrom und Autismus mit atypischen Erscheinungsformen.

Zunehmend wird auch von Autismus-Spektrumsstörungen gesprochen, die die genannten Erscheinungsformen als eigene Grade unterscheidet.

Der Krankheitsverlauf von Autismus ist von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Es gibt Autisten die keinerlei Sprach-und Lernbehinderungen aufweisen und eine normale Intelligenz aufweisen. Sie sind sogar in der Lage eine Familie zu gründen und ein normales Berufsleben zu führen.

Andere Autisten hingegen weisen anormale Sprach- und Bewegungsmuster auf und beschäftigen sich leidenschaftlich mit immer wiederkehrenden Abläufen und sind geistig behindert.

Einige Menschen mit Autismus weisen schwache autistische Verhaltensweisen auf, die meisten Autisten brauchen jedoch fachliche Unterstützung und Pflege.

Es gibt heutzutage eine Vielzahl von effektiven Behandlungsmöglichkeiten. Einige können zu großen Veränderungen und Verbesserungen führen, andere zeigen hingegen nur geringe Wirkungen.

Der Erfolg der unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten ist individuell und sehr unterschiedlich. Grundsätzlich gilt: Je früher ein Kind behandelt wird, desto besser ist die Aussicht auf Verbesserung der Lebensumstände mit Autismus.

Das „Hinausgehen“ in die Gesellschaft gehört mit zum Therapieplan, gibt Bestätigung und fördert das Selbstbewusstsein. Besonders wertvoll ist die derzeitige Möglichkeit, in einem Restaurantbetrieb vorbereitende Arbeiten übernehmen zu können wie das Flaschenlager aufzufüllen oder Tische im Biergarten einzudecken. In einem Pferdehof werden Ställe ausgemistet, und nun wird auch noch eine Gärtnerei zur Mitarbeit gesucht.

Autisten haben oft großes Potenzial im künstlerischen Bereich

Um eine Annäherung zur gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Autismus zu schaffen, sei eine hohe Bereitschaft des Umfeldes notwendig, sich auf die Besonderheiten einzulassen und ihnen aufgeschlossen und mit Nachsicht zu begegnen. „Unsere Beschäftigten brauchen sehr viel Anleitung und Unterstützung, auch in scheinbar einfachen Tätigkeiten“, erklärt die TASS-Leiterin. Schon ein Brot mit Butter zu bestreichen oder den Hof zu kehren, kann einige Lernzeit erfordern.

„Man muss immer wieder die Methode anpassen. Etwa durch Zählen von eins bis zehn, um die Länge und Intensität eines Vorgangs zu erfassen.“ Im künstlerischen Bereich, etwa in der Poesie, haben viele Menschen mit ASS jedoch ein sehr großes Potenzial und sind mittels gestützter Kommunikation wie Symbolkataloge, Buchstabentafeln oder andere Schreibhilfen zu überraschenden und faszinierenden Ergebnissen fähig.

Nur ein Drittel der Beschäftigten in der Aichacher Einrichtung kann sich durch Sprechen verständigen. Regeln und Strukturen im Miteinander geben die nötige Orientierung. Damit die Routine nicht zum Zwang wird, versuche man immer wieder mit leichten Veränderungen das geschulte Übungsfeld zu verlassen, erklärt Brigitte Seidl-Wiessner. „Für einen Autisten kann es sonst schnell zu Panik führen, wenn etwa der Kleinbus, der ihn nach Hause bringt, wegen einer Umleitung einen anderen Weg fährt.“

