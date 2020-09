Lebensmittel: Zu viele kaufen lieber billig

Plus Gemessen an den Autos auf dem Discounter-Parkplatz ist es nicht immer wirtschaftliche Not, die zu Billig-Lebensmitteln greifen lässt.

Die Kuh ist lila und die Wurst kommt vakuumverpackt aus dem Kühlregal – vielen Zeitgenossen sind Wissen und Wertschätzung für Lebensmittel abhandengekommen. Die in vielerlei Hinsicht gebeutelte Landwirtschaft will dem mit ihrer Werbekampagne #Essen aus Bayern entgegensteuern.

Regional und saisonal zu essen liegt im Trend. Das zeigt auch unsere Sommerserie über die Hofläden im Wittelsbacher Land, die mit der Vielfalt ihres Angebotes fast keine kulinarischen Wünsche offenlassen. Wer als Landwirt diesen Schritt wagt, befreit sich aus den Klauen des Handels und muss um den Erfolg nicht fürchten.

Verein Wittelsbacher Land macht Kindern Appetit

Und trotz der steigenden Nachfrage sind es immer noch zu wenige Menschen, die von dieser Einkaufsmöglichkeit Gebrauch machen. Da ist es nur gut, wenn es Projekte gibt wie „Na(h) gut“, das der Verein Wittelsbacher Land mit den Städten und Gemeinden für Schulkinder auflegt. Das Bewusstsein für gesunde und nachhaltige Ernährung kann nicht früh genug vermittelt werden. Auch im Interesse unserer Landwirte.

