Lechkiesel stimmen aufs Brunnenfest ein

Der Kissinger Kunstkreis eröffnet die Ausstellung erstmals unter Bürgermeister Reinhard Gürtner. Die 56 Werke sind natürlich auch am Samstag beim Brunnenfest zu sehen.

Von Christine Hornischer

Die traditionelle Jahresausstellung im Kissinger Rathaus fand für den Kunstkreis Lechkiesel erstmalig unter dem neuen Rathauschef und Schirmherrn Reinhard Gürtner statt. Lechkiesel-Vorsitzender Gernot Kragl freute sich, dass dieser sein „Haus zur Verfügung stellt“ und somit eine lange Tradition fortsetzt. „Ich finde, der Kunstkreis Lechkiesel und die Gemeinde Kissing sind ein gutes Team“, sagte er.

Das konnte das Gemeindeoberhaupt nur unterstreichen. „Meine Arbeitstage hier im Rathaus sind intensiv und oft auch sehr lange“, erzählte er. „Aber so hatte ich bereits Gelegenheit, die Exponate in aller Ruhe nach Dienstschluss zu besichtigen.“ Gürtner zeigte sich beeindruckt von den Ideen, der Inspiration, aber auch von dem Können der Künstler.

Seit 23 Jahren schon sei es Tradition, dass die Lechkiesel ihre Ausstellung in den Ablauf des Brunnenfestes integrieren, so Vorsitzender Kragl. Kurz ließ er die Ereignisse des letzten Jahres im Kunstkreis Revue passieren. Ein regionaler Höhepunkt war dabei der Kunstförderpreis der Gemeinde Kissing, bei dem sich Künstler aus dem gesamten Wittelsbacher Land beteiligen. Der erste und zweite Preis ging an den Kunstverein Lechkiesel, an Eugen Keri und Gernot Kragl selbst. Das unterstreiche, wie gut sich der Verein in den letzten Jahren weiterentwickelt habe, so der Vorsitzende.

Lechkiesel machen die Lippgarten zum Kunstgarten

Auch das Kunstprojekt Lippgarten in Mering sei ein voller Erfolg gewesen. Der Meringer Lippgarten sei mit Skulpturen, Objekten und Installationen in einen Kunstgarten verwandelt worden. Anstehende Veranstaltungen sind eine Ausstellung in der Archivgalerie Friedberg im August und im Herbst wird wieder der Kunstförderpreis in Kissing vergeben.

23 Lechkiesel der insgesamt 29 Mitglieder beteiligen sich an der Ausstellung im Kissinger Rathaus. 56 Kunstwerke, davon 53 Bilder, zwei Stahlskulpturen und eine Holzskulptur wurden von den rund 30 Gästen bewundert. Die verschiedenen Plastiken, Zeichnungen, Objekte, Malereien und auch Drucktechniken begeisterten die Gäste, die trotz der Hitze verweilten. „Hinter jedem unserer Bilder verbergen sich Geschichten, Impressionen, Erlebnisse und Gedanken aus den Lebensbereichen des Künstlers, die er mit Kreativität, Inspiration und Kreativität auf Papier oder Leinwand geformt hat“, sagte Gernot Kragl stolz.

Ausstellung in Kissing rückt Kunstwerke in einen neuen Zusammenhang

Und weiter: „Für uns Künstler ist es ganz wichtig, die Kunstwerke, die wir über einen längeren Zeitraum erstellt haben, in einem neuen Zusammenhang, als Serie und im Dialog mit den anderen Kunstwerken und auch den Räumen zu sehen.“ Kunst gäbe uns allen mehr Lebensfreude und Lebensqualität, sie zeige neue Sichtweisen auf und verändere unser Denken. „Kunst ist ein fester und wichtiger Bestandteil in unserem Leben“, postulierte Kragl. „Denn Kunst heilt, sie beeinflusst unser Leben, sie baut eine Brücke zu unseren inneren Kräften und sie lässt uns Neues entdecken und gibt Vertrauen.“

So waren die Werke sehr vielseitig und sehr verschieden. Doch trotz der vielen verschiedenen Techniken, Materialien und Motive erlebten die Gäste ein passendes Gesamtkonzept.

Im Lichthof hatten die Künstler die Installation „Fahnen“ aufgehängt. Farben, Zeichen, Symbole oder Schriftzeichen sollen Energien, positive Erwartungen, Hoffnungen und Glück transportieren. Für positive Energien in musikalischer Form sorgten dann Dieter Trautwein mit dem Dudelsack und Peter Schwarzwälder mit der Trommel. Schon beim Eingangslied, einem schottischen Retreat-Marsch waren die Zuhörer von den so anmutig klingenden Tönen fasziniert.

