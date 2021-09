Lechstaustufe 22, Unterbergen

16:12 Uhr

Feuerwehren proben für den Ernstfall an der Lechstaustufe 22 bei Unterbergen

Ölwehrübung an der Lechstaustufe 22 bei Unterbergen. Hier wird der Ölschlängel erst am Ufer ausgelegt, dann parallel zum Ufer am Lech entlanggezogen. Später wird dieser mit der Strömung ans andere Ufer getrieben.

Plus Unter dem Lech verläuft eine Pipeline, über die früher Treibstoff nach Lagerlechfeld geleitet wurde. Damit bei einem Leck möglichst wenig Öl den Fluss verunreinigen könnte, üben 180 Einsatzkräfte aus der Region für den Katastrophenfall.

Von Edigna Menhard

An einem Strang – oder besser gesagt an einem Ölschlängel - zogen am Samstag die Feuerwehren der Region sowie Polizei, Wasserwacht, Bundeswehr und Vertreter der Regierung von Schwaben. Denn an der Lechstaustufe 22 bei Unterbergen und weiteren Abschnitten des Flusses fand eine umfassend angelegte Ölwehrübung statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen