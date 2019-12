Legionellen im Friedberger Krankenhaus: Warum hat die Klinik so spät informiert?

Plus Patienten und Mitarbeiter des Friedberger Krankenhauses wurden erst nur mündlich über Legionellen benachrichtigt – die Öffentlichkeit gar nicht.

Monatelang hat die Öffentlichkeit nicht erfahren, dass es im Friedberger Krankenhaus erhöhte Legionellenwerte gibt. Wer hätte Bescheid bekommen müssen? Wurde die Informationspflicht eingehalten?

„Das Gesundheitsamt hat eine Überwachungs- und Ermittlungspflicht“, sagt Friedrich Pürner, Sachgebietsleiter beim Gesundheitsamt Aichach-Friedberg. „Die Informationspflicht liegt aber beim Unternehmer und sonstigen Inhaber, abgekürzt UsI.“ Die Geschäftsführung des Krankenhauses selbst ist also zuständig. In Paragraf 21 der Trinkwasserverordnung heißt es, der UsI müsse „betroffenen Verbrauchern“ mindestens jährlich Ergebnisse von Trinkwasseruntersuchungen, auf Nachfrage sogar einzelne Werte, übermitteln.

Das sind Legionellen 1 / 4 Zurück Vorwärts Verbreitung Legionellen sind Stäbchenbakterien, die weltweit verbreitet sind. In geringer Konzentration sind sie häufig zu finden, auch im Grundwasser.

Erkrankungen Legionellen können die sogenannte Legionärskrankheit hervorrufen, eine schwere Form der Lungenentzündung. Häufiger lösen die Bakterien das „Pontiac-Fieber“ aus, eine grippeartige Erkrankung, die mit Fieber einhergeht.

Ansteckung In den meisten Fällen gelangen Legionellen über zerstäubtes Wasser in den Körper. Dadurch stellen insbesondere Duschen einen Verbreitungsweg dar. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist dagegen äußerst selten.

Risikogruppen Besonders durch Infektionen gefährdet sind ältere Menschen, Raucher sowie Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Quelle: Landesamt für Gesundheit

Nach den Proben im September wurden zunächst ausschließlich Patienten und, über die Stationsleitungen, Pflegekräfte des Krankenhauses mündlich informiert, wie Wolfgang Müller, Pressesprecher beim Landratsamt, auf Anfrage der Friedberger Allgemeinen bestätigt. In einem zweiten Schritt erhielten alle Mitarbeiter demnach eine Rundmail. Erst Monate später folgte ein Aushang. In einem Nebengang der Eingangshalle, nicht für Jedermann einsehbar, hängt das Schriftstück im Krankenhaus. Die Rede ist darin im Übrigen nur von „auffälligen Funden“, Legionellen werden nicht explizit erwähnt.

Krankenhaus Friedberg: Wie viele Legionellen sind im Wasser?

Genaue Probenergebnisse sind bis heute nicht bekannt. Wie stark der Legionellen-Grenzwert überschritten wurde, bleibt also offen. Geplant ist, erst nach einer zweiten Probennahme Resultate zu veröffentlichen. Die Legionellen könnten sich bereits viel länger als seit dem Herbst im Wasser befinden – Proben finden im Friedberger Krankenhaus nach der gesetzlichen Vorgabe jährlich statt. Fälle, in denen Personen gesundheitliche Probleme wegen der Belastung im Trinkwasser des Krankenhauses aufweisen, sind dem ärztlichen Direktor, Albert Bauer, nicht bekannt. Legionellen können in seltenen Fällen eine schwere Form der Lungenentzündung sowie häufiger grippeartige Erkrankungen auslösen.

Unter die „betroffenen Verbraucher“ nach der Trinkwasserverordnung fallen nach Information von Pressesprecher Müller keine anliegenden Privathaushalte. Deshalb hielt die Geschäftsführung eine breite Veröffentlichung der Befunde offenbar für nicht zwingend notwendig. „Das Friedberger Krankenhaus hat zwei eigene, direkte Wasserzuläufe von den Stadtwerken. Ein Keimproblem innerhalb des Krankenhauses betrifft deshalb grundsätzlich ausschließlich die Leitungen und die Verbraucher innerhalb des Gebäudes“, teilt Müller mit.

Keine Legionellen-Gefahr wegen Filtern in Friedberger Krankenhaus

Dass es keine frühzeitige Information der Öffentlichkeit gab, liegt angeblich auch an den Turbulenzen in der Geschäftsführung zu der Zeit der Befunde. Im August hatte man sich von Geschäftsführer Krzysztof Kazmierczak getrennt. Vorübergehend sollen Sterilfilter an allen Wasserhähnen und Duschen Gefahren für die Wasserverbraucher im Friedberger Krankenhaus abwenden. Das weitere Vorgehen hängt vom Ergebnis eines Gutachtens ab, das bis Ende des Jahres vorliegen dürfte. Bisher ist der Auslöser für die erhöhten Legionellenwerte noch nicht klar.

