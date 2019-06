14:40 Uhr

Leid und Hoffnung hält er mit der Kamera fest

Der Meringer Peter Holthaus begleitet Heidi Bentele vom Verein „Hilfe für Kinder aus Tschernobyl“ bereits zum fünften Mal nach Weißrussland.

Von Heike John

Da sitzt eine Mutter, die ihrem schwerstbehinderten Jungen das Essen vorkaut, weil er nur Püriertes schlucken kann und sie keinen Mixer hat. Am Ortsrand der Stadt eine Behausung ohne fließendes Wasser, die eher einem Bretterverschlag gleicht als einer Wohnung. Darin ein gelähmtes Mädchen, gelagert auf einem zerschlissenen Sofa, das von einem uralten Mütterchen mit Kopftuch liebevoll umsorgt wird. Es waren erschütternde Bilder und Begegnungen, die den Meringer Peter Holthaus erwarteten, als er 2011 das erste Mal zusammen mit Heidi Bentele und ihrem Team die Reise in die Region Gomel antrat. Jetzt war er wieder mit einer Gruppe Helfer um Heidi Bentele vor Ort.

Vor rund 25 Jahren startete die Aindlingerin ihre Hilfsaktionen für krebskranke Kinder und bedürftige Familien in dem vom schweren Reaktorunglück in Tschernobyl geschädigten Gebiet. 2012 erhielt Bentele für ihr Engagement die Silberdistel unserer Zeitung. Holthaus war in diesem Frühjahr bereits zum fünften Mal mit dabei. Die Begegnungen mit Leid und Elend berühren ihn wie am ersten Tag und mit seiner Kamera geht er ganz nah ran, um alles festzuhalten. Mit Sensationsgier habe das allerdings nichts zu tun. Heidi Bentele ist froh, den leidenschaftlichen Hobbyfotografen im Team zu haben. Denn mit seinen Bildern kann sie die Leute in der Region Nordschwaben aufrütteln und informieren, um Sach- oder Geldspenden oder Unterstützung bei Hilfstransporten zu erhalten. Da werden Patenschaften übernommen oder Gasteltern nehmen in den Ferien erholungsbedürftige und oft mangelernährte Kinder aus Gomel bei sich auf.

Der Meringer dokumentiert viele Aktionen mit seinen Fotos

Als Fotograf ist Holthaus bei den Menschen in und um Mering, wo der gebürtige Lüdenscheider seit zwölf Jahren lebt, bekannt. Ob Faschingskomitee, Aktivitäten der Stadluni Unterbergen oder Merings Städtepartnerschaft mit der israelischen Stadt Karmiel, gerne bringt sich Holthaus ein und dokumentiert das Engagement mit seinen Fotos.

Auch in der Region Gomel, etwa 300 Kilometer von Tschernobyl entfernt, wo das Reaktorunglück fast jegliches Leben auslöschte. Drückt man auf den Auslöser, wenn man mit so viel menschlichem Leid konfrontiert wird? „In manchen Situationen muss ich schon schlucken“, gibt Holthaus zu. Doch die Leute seien offen und dankbar für die Hilfe. Da ist zum Beispiel der Junge, der mit zwölf Jahren an Knochenkrebs erkrankte und viele Jahre lange isoliert war, bis er vom Aindlinger Verein einen Rollstuhl bekam.

Täglich bis zu vier Familien besuchte die Gruppe um Bentele während ihres zehntägigen Aufenthalts in Weißrussland. Holthaus hat in seinen Fotos auch den Gang zum Friedhof dokumentiert, wo Heidi Bentele am mit vielen bunten Plastikblumen geschmückten Grab der zwölfjährigen Lena innehält. Das leukämiekranke Mädchen wurde im Februar 2014 nach Deutschland gebracht, doch jede Hilfe kam zu spät. Das Foto von Lena prangt auf dem Prospekt, mit dem der Verein unter dem Motto „Hilf mir, dass ich leben darf“ wirbt.

Krasser Gegensatz zwischen Deutschland und Weißrussland

Aber auch fröhliche Aufnahmen sind unter den unzähligen Fotos, die Holthaus bei jedem Aufenthalt macht. Wie etwa das Foto des vierjährigen Mädchens, das wohl zum ersten Mal einen Lutscher in den Händen hält und genussvoll daran leckt. „Erst kurz davor war ich hier bei uns in Deutschland auf einem Faschingsumzug und habe gesehen, wie viele Süßigkeiten, die von den Wagen geworfen werden, in der Gosse liegen bleiben, weil sich keiner mehr danach bücken möchte“, erklärt Holthaus den krassen Gegensatz. Bonbons, Spielsachen, Malbücher und Comics sowie viele bunte Luftballons füllten auch bei seinem kürzlichen Besuch wieder die Hälfte seines Reisekoffers.

Denn der Besuch krebskranker kleiner Patienten in der Kinderhämatologie der Bezirksklinik in Gomel gehört genauso zum Standardprogramm jedes Aufenthalts der Hilfstruppe aus Aindling wie die Unterstützung eines Waisenhauses und eines Straßenkinderprojekts. Ein Container mit Kleidung und Hygieneartikeln wurde bereits Ende letzten Jahres von Aindling aus weggeschickt und bis zur Ankunft der Gruppe eingelagert. Im Großmarkt vor Ort kauften sie zwei Paletten Waschpulver und zudem 1,5 Tonnen Bananen. „Diese Früchte sind besonders nahrhaft für die oft unter- oder mangelernährten Kinder und werden meist gleich beim Verteilen aufgegessen“, sagt Holthaus. Gut 1500 Mal drückt er bei jedem seiner Aufenthalte in der Krisenregion auf den Auslöser seiner Kamera.

Nach der zehntägigen Reise zurück in Mering wird ausgewählt, gelöscht und sortiert. Übrig bleiben dieses Mal rund 700 Fotos und etwa drei Stunden Video. Darunter ist auch das Bild einer ehrwürdigen Babuschka mit der farbenfrohen Bluse und dem bunten Kopftuch, die den Gästen Wodka und Eierkuchen serviert. In seinem umfangreichen Archiv ist aber auch das Foto des 17-jährigen krebskranken Aljoscha, der sich nichts sehnlicher als einen Laptop wünschte und das Gerät mit unendlichem Stolz in die Kamera hält. Ein halbes Jahr konnte er sich über das Geschenk aus Deutschland freuen, bevor er starb.

Verein finanziert sich durch Spenden

Peter Holthaus nimmt an den Reisen zur Unterstützung der Menschen in der Region Gomel stets auf eigene Rechnung teil und ist auch hier vor Ort oft bei Spendenaktionen aktiv. Zusammen mit den beiden Vorsitzenden des Vereins Hilfe für Kinder aus Tschernobyl bittet er um Spenden. Spendenkonten-Inhaber: Stadtsparkasse Aichach Schrobenhausen IBAN: DE96 7205 1210 0560 5008 11 BIC: BYLADEM1AIC; Kreissparkasse Augsburg, IBAN: DE 59 7205 0101 0030 4247 25, BIC: BYLADEM1 AUG

