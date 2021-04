Leidenszeit vorbei: Verletzter Kater Felico findet neues Zuhause

Plus Erfolgreiche Tierrettung: Fast wäre Kater Felico gestorben, nun hat der Streuner aus Hörmannsberg ein neues Zuhause - auch dank Facebook. So geht es dem Tier.

Die große Wunde am Kopf ist fast verheilt, das schwarze Fell ist nachgewachsen und der Schutzkragen verschwunden. Zufrieden liegt Kater Felico auf der Couch, seinem neuen Lieblingsplatz. Auch wo es etwas zu essen gibt, weiß das Tier schon ganz genau. Der Kater fühlt sich in seinem neuen Zuhause in Konradshofen (Kreis Augsburg) pudelwohl. Vor rund fünf Wochen sah das noch ganz anders aus - der scheue Streuner wurde mit einer entzündeten Kopfwunde in Hörmannsberg aufgefunden. Wie Felico den Kampf ums Überleben gewann.

Der Kater hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Vermutlich mehrere Monate streunte das Tier umher. Neben den Wunden war auch der sonstige Zustand schlecht. Davon ist mittlerweile nichts mehr zu sehen. Zugenommen hat der Kater und ist bei seiner neuen Familie gut integriert, wie seine neue Besitzerin Tania Roth berichtet: "Die ersten ein bis zwei Tage war er noch etwas zurückhaltend, aber die anfängliche Scheu hat er schnell abgelegt. Ich hätte nicht gedacht, dass er nach allem, was er erlebt hat, so schnell zutraulich wird."

Nach Tierrettung: Felico schließt neue Freundschaften

Vor allem mit den drei weiteren Katzen im Hause Roth, zu denen der Neuzugang mit dem schwarz-weißen Fell auch optisch gut passt, hat Felico schnell Freundschaft geschlossen. "Vor den beiden Hunden hatte er am Anfang natürlich Respekt, aber auch das ist mittlerweile kein Problem mehr. Die Hunde interessieren sich nicht für ihn", erzählt Tania Roth, die fünf ihrer sechs Haustiere aus dem Tierheim Augsburg hat. Auf Felico wurde sie über die Onlineplattform Facebook aufmerksam. "Ich habe das schreckliche Foto mit der großen Wunde gesehen. Er tat mit so leid und ich habe mich dann sofort gemeldet."

Kater Felico fühlt sich in seinem neuen Zuhause sichtlich wohl. Foto: Tania Roth

Gleich beim ersten Besuch schloss Tania Roth den Kater ins Herz. "Wie hätte es auch anders sein können. Ich war überrascht, wie zutraulich er war. Da war es um mich geschehen." Ein wenig musste sie sich aber noch gedulden, denn der Kater wurde noch einige Zeit im Tierheim aufgepäppelt.

Kater Felico wird zum Facebook-Star

Im Internet ist Felico mittlerweile ein kleiner Star. Das Tierheim Augsburg veröffentlichte auf seiner Facebookseite immer wieder Fotos und Videos des Katers. Die Zahl der Fans stieg stetig. Auch ein Spendenaufruf war laut Tierheim-Geschäftsführerin Sabina Gaßner "sehr erfolgreich". Darüber, dass das Tier nun ein neues Zuhause gefunden hat, freuen sich viele und wünschen Felico alles Gute auf dem Weg der Besserung. "Pass gut auf dich auf Felico", schreibt ein Nutzer. Eine andere findet. "Schön zu sehen, wie gut es ihm nun geht, dank der liebevollen Pflege."

Kater Felico, der von den beiden Finderinnen auf diesen Namen getauft wurde, erhielt Schmerzmittel, Infusionen und Antibiose. Der Name bedeutet auf Esperanto Glück. Glück hatte das Tier, lange hätte es mit der Wunde am Kopf nicht überlebt. Die Bisswunde stammt vermutlich von einem Kampf mit einem anderen Tier.

Im Tierheim in Augsburg musste der Kater noch einen Schutzkragen tragen. Foto: Jenny Poszteiner/Tierheim Augsburg

Nach sechs Tagen Behandlung in der Tierklinik kam Felico am 11. März im Augsburger Tierheim an. Sein Zustand verbesserte sich, bis er am 1. April sein neues Zuhause bezog. Noch bekommt das Tier dreimal täglich Augentropfen. In den Lidern hat sich Narbengewebe gebildet, weshalb seine Augen austrocknen. "Eventuell steht deshalb noch eine kleine Schönheits-OP an, aber ansonsten geht es ihm wirklich sehr gut", erzählt Tania Roth.

Warum Kater Felico noch nicht nach draußen darf

Nur nach draußen darf der Neuzugang im Hause Roth noch nicht. "Wir gehen das langsam an. Wenn er rausfindet, wie das mit der Katzenklappe funktioniert, darf er irgendwann auch raus", erzählt die 38-Jährige und fügt hinzu: "Wir haben im Haus genug Platz und man muss erst noch die OP abwarten. Wir wollen ihn auch nicht überfordern." Bis dahin kuschelt Felico einfach mit seiner neuen Familie. Tania Roth: "Er ist sehr verschmust. Von alleine kommt er noch nicht, aber wenn man ihn zu sich hochnimmt, kuschelt er gerne."

Wie es beim "glücklichen" Kater weitergeht, darüber wird Tania Roth Felicos Fans auch weiterhin auf dem Laufenden halten. "Ich bekomme wirklich viele Nachfragen und freue mich, dass sich viele für ihn interessieren und ihm das Beste wünschen." Zu finden sind die Neuigkeiten über den Kater auf der Facebookseite des Augsburger Tierheims.

