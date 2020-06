vor 32 Min.

Leitung beschädigt: Mering ist stundenlang ohne Internet

Mering muss einen halben Tag ohne Internet auskommen. Inwiefern auch Läden betroffen sind.

Tiefbauarbeiter hatten am Dienstagmittag Internetleitungen in Mering beschädigt. Deshalb hatten mehrere tausend Anschlüsse bis in die Abendstunden keinen Internetzugang mehr. Dabei waren neben zahlreichen Haushalten auch Unternehmenssitze betroffen. So berichtete eine Betroffene, dass auch Kartenlesegeräte an Kassen nicht funktionierten.

Kein Internet in Mering: Auch Einkaufsläden sind betroffen

So war die Eingabe einer PIN zum Bezahlen nicht möglich. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte die Deutsche Telekom mit, dass umgehend Techniker vor Ort kämen, die den Schaden beheben. Der Eingriff solle nach Aussage der Telekom in den Abendstunden beendet sein. (pos)

