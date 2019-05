vor 42 Min.

Lesung in der Meringer Buchhandlung

Dieter Fiebrandt und Eberhard Pfeuffer stellen ihre Werke vor

Tiroler Akkordeonklänge und spritziges Quellwasser empfingen die Zuhörer zu einem anregenden Abend in der Buchhandlung Platzbecker. Der Landschaftsfotograf und Inhaber des Lechrain-Verlags Dieter Fiebrandt erweckte anhand von historischem Kartenmaterial die Kindheit von vier Lechanrainern zum Leben.

Eberhard Pfeuffer, einer der besten Kenner des Lechs, begeisterte danach mit seinen äußerst interessanten und launig vorgetragenen Ausführungen, beispielsweise zur blauflügeligen Sandheuschrecke, die seit mehr als 50 Jahren als ausgestorben galt und sich in Augsburg am Sheridan-Park, Nähe der Bahnanlagen, wieder ansiedelte. Aus seinem frisch erschienenen Wanderführer „Wandern am Lech“, stellte Fiebrandt sodann einige Wanderrouten vom Oberlauf des Lechs vor, allesamt detailliert beschrieben, oft als Rundwege angelegt und abseits der üblichen Pfade. Die Sachkenntnis und Begeisterung der Vortragenden für die Natur am Lech sowie die wunderschönen Landschaftsfotografien ermunterten die Zuhörer, die heimatliche Flusslandschaft mit ihrem Rauschen und Gurgeln bald selbst in Augenschein zu nehmen.

In der Buchhandlung Platzbecker liest am 27. Mai Feridun Zaimoglu aus seinem für den deutschen Buchpreis 2019 nominierten Roman ‘Die Geschichte der Frau‘.

