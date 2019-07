00:33 Uhr

Letzte Gelegenheit zum Besuch der Sonderausstellung

Das Heimatmuseum öffnet am Sonntag und zeigt noch einmal „Mering im Freistaat Bayern“

Am Sonntag, 7. Juli, ist das Heimatmuseum Mering wieder geöffnet. Dies ist auch die letzte Gelegenheit, die Sonderausstellung „Mering im Freistaat Bayern – Schlaglichter auf 100 bewegte Jahre“ zu besichtigen. In ausgewählten Abschnitten blickt die Ausstellung auf die nunmehr über 100-jährige Geschichte des modernen Freistaats Bayern zurück.

Die Realschul-Projektgruppe hat dabei Meringer Ereignisse in den größeren historischen Gesamtzusammenhang eingeordnet. So bietet sich den Besuchern einerseits stets die Gesamtperspektive, zugleich aber auch ein konkreter Blick auf Mering. Viele der Bilder, Texte und Objekte in der von den Realschülern erarbeiteten Ausstellung sind erstmals öffentlich zu sehen. Die reich illustrierten Zeitfenster eröffnen ein spannendes Panorama der letzten 100 Jahre bayerischer Geschichte mit besonderem Fokus auf die Meringer Geschichte. Ob 1918 revolutionär gesinnte Meringer Arbeiter- und Bauernräte oder tapfere Bürgerinnen und Bürger, die Mering bei Kriegsende 1945 vor der möglichen Zerstörung bewahrten – aber auch die 1957 in Fertigstellung begriffene Freibadanlage an der Zettlerstraße: All diese spannenden Ereignisse erwarten die Besucher. Die Ausstellung „Mering im Freistaat Bayern“ bietet interessante, vielfältige und kurzweilige Einblicke in die zurückliegenden 101 Jahre des modernen, demokratisch verfassten Bayern aus Meringer Perspektive.

Ausstellung und Heimatmuseum im Bürgerzentrum Schlossmühle sind am Sonntag, 7. Juli, von 14 bis 17 Uhr geöffnet, Zugang ist ebenfalls wie üblich vom Schießhäuslweg zwischen Schloss und Schlossmühle her. Lediglich der im alten Gebäudeteil liegende Museumsabschnitt ist derzeit aufgrund der noch nicht fertiggestellten statischen Ertüchtigung der Untergeschosse nicht zugänglich.

Themen Folgen