vor 8 Min.

Lieferten Autofahrer sich ein Rennen in Friedberg?

Ein gleichermaßen ungewöhnliches wie gefährliches Aufeinandertreffen von Autos meldet die Polizei aus Friedberg.

In der Nacht auf Montag gegen 0.30 Uhr bog von der Augsburger Straße ein Autofahrer rechts in die B300 ein. Wie er später der Polizei berichtete, kam ihm dort auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen. Er musste ausweichen und fuhr gegen den Randstein. Der andere Wagen fuhr dann rechts an ihm vorbei. Ein weiteres Auto fuhr auf Höhe des Falschfahrers, jedoch auf der richtigen Fahrspur. Möglicherweise lieferten sich die beiden Pkw ein Rennen, vermutet die Polizei. Der Schaden am Auto des Anzeigenerstatters beläuft sich auf 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-1710 bei der Polizei Friedberg zu melden.

Themen Folgen