Literatur

vor 19 Min.

Peter Glowotz schreibt eine Krimi-Serie, die in Ulm spielt

Plus Spät hat der Meringer Autor mit dem Schreiben begonnen, obwohl er immer ein begeisterter Leser war. Er hat den zweiten Band mit seinem Kommissar Querlinger vorgelegt.

Von Gönül Frey

Mit grummelig-schwäbischem Charme erfreut der Ulmer Hauptkommissar Eugen Querlinger erneut die Leser. Der in Mering im Landkreis Aichach-Friedberg lebende Autor Max Abele hat auf 400 Seiten im Emons-Verlag den zweiten Fall des raubeinigen Ermittlers veröffentlicht. Dieser wartet gleich zu Beginn mit zwei Leichen auf. Weitere Morde folgen in beängstigendem Tempo. Zur Aufklärung der Taten müssen der Hauptkommissar und sein sich ständig kabbelndes Team tief in die Vergangenheit eintauchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen