Literatur im Schloss: Warum Lady Gaga auf Rilke steht

Der frühere Friedberger Erich Unglaub ist Präsident der Rilke-Gesellschaft. Ab Freitag tagt diese in Friedberg. Wie es dazu kam.

Von Ute Krogull

Erich Unglaub ist vielen Friedbergern noch bekannt als einer der Initiatoren des Altstadtfestes; von ihm stammt der Name „Friedberger Zeit“. In Friedberg aufgewachsen, unterrichtete viele Jahre Deutsch und Geschichte sowie am hiesigen Gymnasium, bevor er Mitte der 1990er Jahre eine Professur für Deutsche Literatur in Flensburg annahm. Später wechselte er auf den Lehrstuhl für Deutsche Literatur und ihre Didaktik in Braunschweig. Seit 2012 ist er pensioniert und lebt mit seiner Frau in Bad Harzburg.

Der Kontakt nach Friedberg riss nie ab

Den Kontakt nach Friedberg hat er jedoch nie abreißen lassen. Jetzt zieht es ihn wieder einmal in die alte Heimat – und er bringt 50 andere Menschen mit. Sie kommen aus ganz Europa und sind Mitglieder der Rilke-Gesellschaft. Diesem berühmten deutschsprachigen Dichter ist eine Tagung im Schloss am Wochenende gewidmet; Interessierte sind ausdrücklich willkommen.

Gedichte wie „Herbsttag“ („Herr es ist Zeit, der Sommer war sehr groß...“) oder „Der Panther“ („Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält...“) kennen viele Menschen auswendig. Was dagegen wenige wissen: Rilke hat viele andere Künstler beeinflusst, in den USA ist er Kult. Lady Gaga, eine der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit, hat zum Beispiel ein Rilke-Zitat in deutscher Sprache auf dem Arm tätowiert. „Manchmal unterbricht sie ihre Konzerte und liest seitenweise aus dem Buch ‚Briefe an einen jungen Dichter’ vor“, erzählt Unglaub.

Wird es öfter Rilke-Treffen in Friedberg geben?

Er hat sich als Präsident der Rilke-Gesellschaft schon seit Jahren mit dem Gedanken getragen, ein Treffen in Friedberg zu veranstalten. Mit dem vor einem Jahr sanierten Schloss sieht er dafür den richtigen Rahmen gegeben. Anlässlich der Museumseröffnung im Mai hat er es auch schon in Augenschein genommen – und es gefällt ihm gut. Die Stadt sei bei der Organisation sehr entgegenkommend gewesen, lobt Unglaub. Prinzipiell kann er sich Veranstaltungen im Schloss im Zwei-Jahres-Rhythmus vorstellen. Ein Manko sieht er allerdings: Es gebe in Friedberg nicht genug Übernachtungsmöglichkeiten in zentraler Lage, auch sonst sei die Infrastruktur für eine Tagungsstätte ausbaufähig.

Die Vorträge und Workshops (Programm unter www.rilke.ch) finden am 20. und 21. September im Wittelsbacher Schloss, am 22. September im Sitzungssaal des Rathauses statt.

