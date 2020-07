vor 33 Min.

Lkw-Fahrer beschädigt Zaun in Friedberg und flieht

Weil er seinen Zaun in Friedberg beschädigt hat, weist ein Gartenbesitzer einen Lkw-Fahrer auf den entstandenen Schaden hin. Dieser flieht jedoch.

Obwohl ihn der Besitzer auf seinen durch den Lkw beschädigten Zaun darauf hingewiesen hatte, floh ein Lkw-Fahrer von dem Unfallort. Der 50-jährige Fahrer war am Donnerstagmittag in der Dominikus-Ringeisen-Straße in Friedberg unterwegs und rangierte dort mit seinem Lkw.

Unfallflucht in Friedberg: Polizei findet den Täter

Dabei beschädigte er den Zaun des Anliegers, der Schaden beträgt laut Polizei etwa 300 Euro. Dank der Angaben des Geschädigten konnte die Polizei den geflüchteten Lkw-Fahrer jedoch stellen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht. (pos)

