vor 3 Min.

Lkw-Fahrer rammt in Mering zwei Verkehrszeichen und flieht

In Mering fährt ein Lkw-Fahrer zwei Verkehrszeichen um.

In Mering fährt ein Lkw-Fahrer zwei Verkehrszeichen um. Laut Polizei müsste er den Zusammenstoß bemerkt haben, trotzdem fährt er einfach weiter.

Eine Unfallflucht meldet die Polizei vom Montag aus Mering. Um kurz vor 20 Uhr bog ein 46-Jähriger mit einem Sattelzug von der B2 her kommend in die Staatsstraße 2380 in Richtung Königsbrunn ab. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit beschädigte er dabei mit seinem Lkw einen Verkehrszeichenträger mit zwei Verkehrszeichen.

Unfallflucht in Mering: Zeuge beobachtet Lkw-Fahrer bei der Flucht

Obwohl er den Anstoß laut Polizei bemerkt haben muss, setzte der 46-Jährige seine Fahrt fort. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und verständigte die Polizei, sodass sie den Flüchtigen kurz darauf stellen konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. (pos)

