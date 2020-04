vor 17 Min.

Lkw-Fahrer übersieht ein Auto und stößt mit ihm zusammen

Ein 70-Jähriger biegt mit seinem Lkw in einen Kreisverkehr in Dasing ein. Laut Polizei baute er dort einen Unfall

Ein Lkw-Fahrer verursachte in einem Kreisverkehr in Dasing einen Unfall. Der 70-Jährige befuhr am Dienstagabend die Aichacher Straße und bog in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er eine 20-jährige Fahrerin, versuchte auszuweichen und stieß dennoch mit ihr zusammen.

Dasing: Laut Polizei beträgt der Unfallschaden 6000 Euro

Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (pos)

