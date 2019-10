13:45 Uhr

Lkw-Reifen beschädigt Autos auf der A8 bei Friedberg

An einem Lkw hat sich auf der A8 zwischen Dasing und Friedberg am Montag ein Reifen gelöst und für schwere Schäden an anderen Fahrzeugen gesorgt.

Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer hat am Montag enormen Schaden auf der A8 zwischen Dasing und Friedberg verursacht. Er fuhr gegen 14 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Stuttgart, als sich während der Fahrt plötzlich die Lauffläche eines Reifens am Auflieger komplett ablöste und auf der Fahrbahn landete.

Zwei nachfolgende Autofahrer konnten dem Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Dabei entstanden Schäden an ihren Fahrzeugen sowie am Lkw – insgesamt liegen diese bei rund 6000 Euro. Wegen der Fahrbahnreinigung und Unfallabsicherung musste der rechte Fahrstreifen für eine Stunde gesperrt werden. (tril)