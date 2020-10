16:09 Uhr

Lkw fährt Warnbake in Mering an

Ein 50-Jähriger fuhr in Mering gegen eine Warnbake.

Ein 50-Jähriger fährt in Mering gegen eine Warnbake. Das ist jedoch nur der Anfang.

Ein 50-Jähriger fuhr am Montagmorgen mit seinem Lkw gegen eine Warnbake mit Blinklicht an einer Meringer Baustelle in der Friedenaustraße. Das Blinklicht löste sich und fiel nach Angaben der Polizei gegen einen dahinter fahrenden Pkw.

Unfall in Mering: Blinklicht verursacht 3100 Euro Schaden

Das Fahrzeug wurde dadurch an der vorderen Stoßstange und an der Windschutzscheibe beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3100 Euro. (pos)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen