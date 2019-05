vor 52 Min.

Lkw ragt in Kissing auf Straße – Fahrer bei Unfall verletzt

Er hatte seinen Lkw nicht richtig geparkt, am Ende wurde er beim Zusammenstoß mit einem Bus verletzt: So erging es einem Fahrer am Montag in Kissing.

Ein Lkw-Fahrer in Kissing parkte sein Fahrzeug so ungünstig, dass ein Busfahrer ungebremst hineinfuhr.

Ein Linienbus des AVV war am Montag in einen ungewöhnlichen Unfall verwickelt. Glücklicherweise befand sich der Bus zu der Zeit in Kissing auf einer Betriebsfahrt ohne Fahrgäste. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug in der Bahnhofstraße in einen Firmenhof gestellt, um Waren zu laden. Gedankenlos war er nicht weit genug auf den Hof gefahren, sodass die hydraulische Laderampe noch fast einen Meter in die Fahrbahn hineinragte.

Dieses Hindernis war für den 63-jährigen Busfahrer erst viel zu spät erkennen. Ungebremst stieß er mit der rechten vorderen Ecke gegen die Laderampe, auf der gerade der Lkw-Fahrer beschäftigt war. Dieser stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Bus wurde an der Front erheblich beschädigt, zudem zerbarste eine Seitenscheibe. Der Gesamtschaden dürfte bei über 5000 Euro liegen. (tril)

