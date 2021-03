19:00 Uhr

Lockdown in Friedberg: Stoffmasken für den guten Zweck

Plus Die Corona-Zeit bringt außergewöhnliche Projekte ins Rollen. Die Friedbergerin Steffi Vihar bekommt für ihre liebevoll genähten Stoffmasken Spenden von über 1200 Euro.

Von Sabine Roth

Steffi Vihar ist stolz auf ihr neues Nähzimmer unter dem Dach ihres Wohnhauses in der Nähe des Wasserturmes. Dort hat sie im letzten Jahr knapp 200 bunte Stoffmasken für einen guten Zweck genäht. Der 38-Jährigen kommen die Tränen, wenn sie davon erzählt. Denn seit die FFP2-Masken Pflicht sind, stockt ihre Produktion in der heimischen Nähstube. "So gerne hätte ich noch viele Masken genäht, aber leider sind die jetzt alle unbrauchbar geworden", sagt die kaufmännische Angestellte. Mit ihrem Corona-Projekt hat sie über 1200 Euro gespendet. Doch wie kam sie eigentlich dazu?

Als zu Beginn der Pandemie Masken noch Mangelware waren, wurde Vihar von einer Bekannten gefragt, ob sie ihr nicht eine Maske nähen könne. Sie würde es natürlich auch bezahlen. Da Vihar aber kein Geld dafür haben wollte, hatte sie die zündende Idee. "Ich starte eine Aktion über meinen Instagram-Account und biete dort kostenlos Masken an mit der Option einer Geldspende, die ich dann zu hundert Prozent an soziale Projekte weitergeben werde", erzählt sie.

Die Frage nach einer Maske kam der Friedbergerin gerade recht

Normalerweise spielt sie in ihrer Freizeit Volleyball, aber damit sollte aufgrund von Corona eine Zeit lang Schluss sein. Deshalb suchte sie nach einer anderen Beschäftigung, die sie aber auch emotional erfüllen sollte. Da kam die Anfrage für die Masken gerade richtig. Am Anfang wusste sie nicht, wie viel Geld sie damit zusammenbekommen wird.

Stefanie Vihar aus Friedberg nähte im Lockdown individuelle Schutzmasken. Bild: Stefanie Vihar

Sie hatte so etwas auch noch nie gemacht. Ihre Nähmaschine hat sie schon seit über 15 Jahren, doch so richtig angefangen zu nähen hat sie erst vor eineinhalb Jahren, als ihre Nichte auf die Welt kam.

"Mein erstes Projekt war eine kleine Pumphose, womit ich wieder viel Spaß am Nähen hatte. Man hat zudem ein Ergebnis in der Hand. Das ist mega toll", so die Friedbergerin. Die ersten drei Masken nähte sie nach Anleitung. Später lief es wie geschmiert. Den Stoff zahlt die Hobbynäherin selbst und für den Versand übernimmt sie auch das Porto.

Im Lockdown anderen etwas Gutes tun

Die Frage nach dem Warum wird ihr immer wieder gestellt. Aber auch da hat sie eine Antwort parat: "Mir geht es finanziell gut, ich habe viel zu tun und keine Kurzarbeit. Deshalb wollte ich während des ersten Lockdowns anderen etwas Gutes tun. Groß helfen konnte man sonst ja nicht. Das ist mein sozialer Beitrag in der Pandemie", sagt Vihar.

Insgesamt ist sie mit ihrer Aktion sehr zufrieden. In vier Näh-Runden sind 151 Masken entstanden. Dafür erhielt sie knapp 1300 Euro an Spenden, die an die Obdachlosenhilfe Friedberg, die Friedberger Tafel, den Augsburger Zoo, den Krümelhof und an Gut Aiderbichl gingen. Eine Kundin hat ihr sogar 50 Euro für zwei Masken gespendet. "Es waren auch welche für ein Brautpaar dabei und ein Paket ging nach Österreich. Einige Masken waren sogar bei Servus-TV zu sehen, dafür habe ich eine mit einer Italien-Flagge genäht. Aber einige Masken sind auch in Friedberg geblieben", freut sich Vihar. Die Maske für die Braut hat sie mit Swarowski-Steinen verziert, passend zum Brautkleid.

Friedbergerin Steffi Vihar näht jetzt für sich selbst

Weil sie nicht weiß, wann die Nachfrage nach Stoffmasken wieder anzieht, hat sie in der Zwischenzeit einiges für ihre Nichte, aber auch für sich selbst genäht. Das Sweatshirt, das sie liebend gerne trägt, ist auch "made by Steffi".

