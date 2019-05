31.05.2019

Loder wird neuer Geschäftsführer der CSU

Er löst in Mering Georg Guggumos ab

Die CSU Mering hat ihren Vorstand komplettiert: Auf der konstituierenden Vorstandssitzung wählte der neu gewählte Ortsvorstand auf Vorschlag des Vorsitzenden Florian Mayer das bisherige Vorstandsmitglied Wolfgang Loder zum Ortsgeschäftsführer.

Der war bereits bis 2013 Ortsgeschäftsführer der Meringer CSU und löst Georg Guggumos ab, der aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand. Guggumoshatte erstvor Kurzem den verstorbenen Max Bader in der CSU-Marktgemeinderatsfraktion ersetzt. Loder ist vor allem in Hinblick auf die zahlreichen Wahlen in diesem und im kommenden Jahr und den daraus resultierenden zahlreichen CSU-Kampagnen zur Europa- und Kommunalwahl besonders gefordert, so Ortsvorsitzender Mayer. Aber auch anderweitig soll der neue Geschäftsführer künftig verstärkt organisatorische Aufgaben übernehmen und damit den Vorstand entlasten. Neben Loder hat der CSU-Vorstand außerdem fünf beratende Mitglieder kooptiert, welche zugunsten der jüngeren Generation verzichtet hatten, aber ihre Erfahrung insbesondere in Hinblick auf die Kommunalwahlen 2020 weiter einbringen sollen. Die CSU will deshalb nicht auf die Erfahrung von Leonhard Erhard, Georg Schneider und Vitus Lichtenstern verzichten. Zudem wurden Martina Schamberger als stellvertretende Fraktionsvorsitzende sowie Florian Krüger als Beauftragter für „Neue Medien“ in den Vorstand berufen.

