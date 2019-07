vor 34 Min.

Löschkette zum Feuerwehr-Jubiläum

Zum 140. Geburtstag der Feuerwehr gibt es in Rinnenthal Musik, Festzeltbetrieb und eine ungewöhnliche Benefizaktion.

Ein Fest der Freude feiert am kommenden Wochenende die Freiwillige Feuerwehr Rinnenthal anlässlich ihres 140. Geburtstags. Das Fest findet auf dem Sportgelände der Klaus-Arena des BC Rinnenthal, Griesbachstraße, statt.

Los geht’s am Samstagabend um 19 Uhr mit dem Bieranstich durch Schirmherr Bürgermeister Roland Eichmann. Anschließend ab 20 Uhr bringt die über den Landkreis hinaus bekannte Partyband S.O.S. das Zelt zum Beben. Ihre Musikauswahl begeistert seit Jahren Jung und Alt.

Festzelt bei der Feuerwehr in Rinnenthal

Am Sonntag empfängt der Verein ab 8 Uhr mit den Musikern der Högl Buam die geladenen Vereine und alle Besucher zum Weißwurstessen, um ab 10 Uhr den Festgottesdienst zu feiern. Nach dem anschließenden Mittagessen folgt die Attraktion des Jubiläumsfestes. Ab 13.30 Uhr ist die Aufstellung der Gäste zur Löschkette, die gegen 14 Uhr beginnt. Hier können Kinder, Frauen und Männer für einen guten Zweck mitmachen. Sponsoren spenden 10 Cent pro Teilnehmer je zur Hälfte für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und das Kinderheim „Lar. St. Elisabeth“, eine soziale Einrichtung im brasilianischen Triunfo. Als Sponsor kann sich jede Person beteiligen.

Vom Eisbach zum Pool

Bei der Löschkettenaktion wird Wasser mit Eimern aus dem Eisbach entnommen und die Eimer in der Menschenkette in dem auf dem Sportplatz befindenden Pool zum Entleeren weitergereicht. Anschließend gehen die leeren Kübel in der Menschenkette wieder zum erneuten Befüllen zum Eisbach weiter. Die Attraktion ist, dass mit Schirmherr und Bürgermeister Roland Eichmann und dem Kommandanten der Rinnenthaler Wehr, Alexander Lindemeyer, zwei Persönlichkeiten auf einer Anrichtung über dem Pool sitzen, wo bei steigendem Pegelstand beide im Pool baden gehen werden. Also kommt die Gaudi nicht zu kurz.

Nach der Löschkettenaktion ist Rückkehr ins Festzelt, wo dann mit einer deftigen Brotzeit das Wochenende ausklingen wird. (FA)

Es können sich noch Gruppen zur Löschkette anmelden bis spätestens um 12 Uhr am Sonntag im Festbüro unter der Adresse www.feuerwehr-rinnenthal.de

