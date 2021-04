Löwe mit Wampe: Sascha Mölders bringt eigene Kollektion raus

Plus Der Fußballprofi nimmt einen Fehlschuss zum Anlass für sein neuestes Projekt. Was dahinter steckt und wie sich der Löwen-Stürmer selbst auf die Schippe nimmt.

Profifußballer Sascha Mölders geht außerhalb des Platzes neue Wege. Der Stürmer des TSV 1860 München hat seit vergangenem Freitag eine eigene Kollektion. Auf seiner Internetseite verkauft der 36-Jährige nun Tassen, T-Shirts, Hoodies und weitere Artikel. Was hinter der Aktion steckt und warum sich Mölders dabei selbst auf die Schippe nimmt.

Die Idee, seine eigene Kollektion rauszubringen, hatte der in Mering lebende Mölders schon länger. Ein Missgeschick sorgte nun aber dafür, dass der Löwen-Kapitän loslegte. Was war passiert? Der Angreifer versuchte es im Spiel gegen den SC Verl mit einem Fallrückzieher, der völlig missglückte. "Das war gar nichts, absolut schlecht", gibt Mölders auf Nachfrage offen zu.

Missglückter Fallrückzieher hilft Sascha Mölders

Hinzu kam, dass bei dieser missglückten Aktion sein Trikot recht weit nach oben rutschte und der Bauch des Löwen-Kapitäns für alle sichtbar zum Vorschein kam. Die Einlage wurde natürlich von einem Fotografen festgehalten. Das Mölders-Bild samt herausgestrecktem Bauch wurde im Internet zum Hit. In den sozialen Medien wurde Mölders entweder gefeiert oder verspottet.

Sascha Mölders ist auch abseits des Platzes erfolgreich. Foto: Andreas Gebert, dpa

Für den 36-Jährigen nichts Neues, weshalb er die Kommentare insgesamt locker nimmt: "Der Bauch ist ja da. Das ist Fakt. Mich interessiert es aber auch nicht, wenn Leute negativ über mich schreiben. Aber das Foto war natürlich schon ein Hingucker. Da musste ich selbst lachen."

Das konnte der Stürmer auch, schließlich schoss er sein Team gegen Verl mit zwei Treffern noch zum 3:2-Sieg. Doch auch das Foto war ein Volltreffer und sorgte bei Mölders dafür, ein lang geplantes Projekt endlich umzusetzen und seine eigene Kollektion herauszubringen. "Die Idee hatte ich schon länger. Durch den Hype um das Foto habe ich mich entschlossen, es jetzt durchzuziehen", erzählt Mölders.

Löwen-Kapitän bringt eigene Kollektion heraus

Seit vergangenem Freitag verkauft Mölders auf seiner Internetseite alles vom T-Shirt bis zum Strampler. Dabei nimmt sich der Fußballprofi selbst ordentlich auf die Schippe. Denn unter anderem prangt die verunglückte Szene aus dem Verl-Spiel samt großem Bierbauch auf den Kleidungsstücken. So hat man etwa die Auswahl zwischen "Die Wampe von Giesing", "Der Bauch Gottes" oder "Weißbier-Legende".

Die Karriere von Fußballprofi Sascha Mölders 1 / 12 Zurück Vorwärts Geboren wird Sascha Mölders am 20. März 1985 in Essen. Seit einigen Jahren lebt er mit Frau Yvonne und seinen Kindern in Mering, wo er sich mittlerweile sehr wohl fühlt.

Schon früh erkannten die Trainer seinen Torriecher, doch bis zur Profikarriere war es noch ein weiter Weg. Bis 2006 spielte Mölders für verschiedene Essener Vereine in der Oberliga, allerdings mit reichlich Toren.

Dann folgte der Wechsel zur Zweiten Mannschaft des MSV Duisburg. Mit 24 Treffern wurde er Torschützenkönig der Oberliga Nordrhein und stieg im Sommer 2007 endgültig in den Profikader auf.

Sein Bundesligadebüt gab Mölders am 30. September 2007 bei der 1:2-Niederlage bei Hannover 96.

Nach dem Abstieg wechselte er zum Regionalligisten Rot-Weiß Essen, wo er erneut Torschützenkönig wurde.

Der Durchbruch zum Profi gelang ihm 2010 nach dem Wechsel zum Zweitligisten FSV Frankfurt. Seine Torjägerqualitäten waren plötzlich begehrt.

So wechselte Mölders zur Saison 2011 zum Bundesliga-Aufsteiger FC Augsburg und schoss die ersten beiden Bundesligatore in der Vereinsgeschichte des FCA. Insgesamt bestritt der Stürmer 92 Partien und erzielte dabei 18 Tore.

2016 wechselte Mölders zum TSV 1860 München und avancierte dort zum Publikumsliebling. Nach dem Abstieg aus Liga zwei ging Mölders sogar den Weg in die Regionalliga mit.

2018 gelang der direkte Wiederaufstieg, auch dank Mölders, der in Giesing mittlerweile zum absoluten Publikumsliebling aufgestiegen ist und seit dieser Spielzeit auch Kapitän des Teams ist.

Auch mit 36 Jahren hat er das Toreschießen nicht verlernt. Mit 21 Treffern führt er die Torjägerliste der Dritten Liga an. Auch in der kommenden Saison ist dann noch nicht Schluss.

Sascha Mölders ist beim TSV 1860 München derart beliebt, dass er auch nach seiner aktiven Karriere einen Posten im Verein bekommen soll. Die Fans würden es begrüßen.

Auch beim SV Mering ist Mölders aktiv. Dort trainiert er aktuell die U19. Auch die die Landesliga-Herren war eine Spielzeit lang als Coach verantwortlich.

Mölders macht keinen Hehl daraus, dass er es mit der Ernährung nicht ganz so genau nimmt. "Unter der Woche esse ich sportlergerecht, aber am Wochenende nach einem Spiel, trinke ich zwei oder drei Bier und esse etwas Dreckiges. Das muss einfach sein", so Mölders, der schon zu seinen Bundesligazeiten im Trikot des FC Augsburg diese Ernährungsgewohnheiten hatte. "Das mache ich eigentlich schon meine ganze Karriere so und es hat mir nicht geschadet. Das machen andere Fußballprofis genauso. Ich habe damit kein Problem und gehe offen damit um." In den sozialen Medien veröffentlicht Mölders regelmäßig Fotos, die ihm beim Verzehr "ungesunder" Lebensmittel zeigen.

Sascha Mölders wird zum Internet-Star

Nun dreht Sascha Mölders oder besser bekannt als die "Wampe von Giesing" den Spieß um, schließlich ist der Zuspruch für seine selbstironische Kollektion groß. Allein die Ankündigung des Online-Shops brachte Mölders auf seinem Instagram-Kanal einige Tausend Likes ein. Die 140 Kommentare fallen fast ausschließlich positiv aus. Sogar Fußballprofis melden sich zu Wort. Marco Richter vom FC Augsburg feiert Mölders als "Legende" und der ehemalige Frankfurter Gegenspieler David Abraham lässt wissen, dass das Souvenir "schon bestellt" ist. Sogar Terence Boyd vom Ligarivalen Hallescher FC, der Mölders noch die Torjägerkanone streitig machen kann, klatscht symbolisch.

Über diese Reaktionen freut sich Mölders besonders: "Das zeigt, das die Aktion gut ankommt. Es ist schön zu sehen, wie positiv die Leute reagieren, gerade in dieser Zeit." Und auch über die Bestellungen kann sich Mölders nicht beschweren. "Das läuft super gut an, das hätte ich so nicht gedacht, ist aber natürlich schön."

Schon jetzt hat Mölders weitere Ideen und plant sein Angebot auszuweiten. Näheres verraten möchte der Löwen-Stürmer aber nicht. Sollte der TSV 1860 München den Aufstieg in die Zweite Liga schaffen, wird sich der Publikumsliebling aber sicher wieder etwas einfallen lassen. "Wir können ganz befreit aufspielen. Sollte es tatsächlich klappen, wird es sicher auch etwas im Onlineshop geben." Bei einem Aufstieg würden die Löwen-Fans ihrem Publikumsliebling ein Denkmal setzen und die Bestellungen würden vermutlich weiter zunehmen.

