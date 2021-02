vor 33 Min.

Lokal am Dasinger Freizeitgelände hat neue Pächter

Plus Die neuen Wirtsleute haben Erfahrung in der Gastronomie. Worauf sich die Gäste in der Gaststätte am Freizeitgelände in Dasing freuen können.

Von Marlene Volkmann

Die Gaststätte am Freizeitgelände hat neue Pächter bekommen. Ganz unbekannt sind die "Neuen" in Dasing aber nicht.

Sie seien schon alte Dasinger Wirtsleute, erzählt Meryem Rhawi, die mit ihrem Ehemann Besim Rhawi die Gaststätte an der Dasinger Freizeitanlage seit Neuestem betreibt. Noch hängt draußen die Werbung des alten Wirts, drinnen haben die Betreiber aber schon alles vorbereitet. Hier werden jetzt gutbürgerliche Küche und Pizza zubereitet.

Derzeit bieten sie aber, wegen der Pandemie, nur an, Speisen auszuliefern, oder dass die Gäste sich diese abholen können. Für Selbstabholer gibt es außerdem einen Rabatt. Deshalb sei ihre Karte auch etwas verändert, erklärt Rhawi. Sie hätten schon Bedenken gehabt, jetzt während der Corona-Pandemie einen Gastronomie-Betrieb zu übernehmen, sie hofften aber auf bessere Zeiten und darauf, dass die Pandemie bald vorbei ist.

Die Wirte sind alte Dasinger

Die letzten fünf Jahre hatten sie eine Gaststätte in Mühlhausen auf dem Campingplatz geführt. Dies sei aber ein reines Sommergeschäft, das auch weiterhin laufen soll. Das Ehepaar hat allerdings seine gastronomischen Wurzeln in Dasing: Sie haben 15 Jahre lang die Gaststätte Dasinger Hof betrieben und sind jetzt quasi in ihre Heimat zurückgekehrt. In Dasing gefalle es ihnen gut, erklärt Rhawi, sie kennen hier viele nette Leute.

Die Dasingerin beschreibt auch, dass die Gemeinde ihnen gegenüber positiv gestimmt gewesen sei, und dass sie schon, während sie den Dasinger Hof betrieben haben, mit der Gemeinde zusammenarbeiten konnten. Sie hätten zum Beispiel deren Feiern beliefert. Sie freuten sich einfach, die Dasinger und Laimeringer willkommen zu heißen, sagt Rhawi. Das sei auch ihr Ziel und natürlich wollten sie die Leute gut bewirten.

