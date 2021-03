vor 39 Min.

Lokale Reisebüros geben Tipps für den Urlaub in Corona-Zeiten

Plus Einige Länder und Inseln öffnen ihre Grenzen für Urlauber. Wie hoch die Buchungsanfragen in den Reisebüros in Aichach-Friedberg ausfallen und was es sonst zu beachten gilt.

Von Veronika Landwehr

Nachdem 2020 viele Reisen storniert oder umgebucht werden mussten, ist die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer groß. Doch die sich laufend ändernden Inzidenzwerte behindern eine konkrete Reiseplanung. Ob trotzdem Reisen gebucht werden und was die Vorkehrungen sind, berichten heimische Reisebüros.

"Man kann sich auf nichts verlassen", sagt Peter Grundler, Inhaber des TUI-Reisecenters in Friedberg, im Hinblick auf sich von Woche zu Woche ändernden Inzidenzwerte, Reisewarnungen und gestrichene Flüge. Es gebe Leute, die Hoffnung haben und Reisen buchen für dieses Jahr, erzählt Grundler, der momentan im Homeoffice, aber rund um die Uhr erreichbar ist.

Beliebte Ziele sind unter anderem die niederländischen Antillen

Beliebte Ziele sind aktuell die niederländischen Antillen, da zur Einreise lediglich ein negativer Corona-Test ausreicht und bei der Rückkehr keine Quarantäne nötig ist. Auch für Mallorca kamen bereits Anfragen rein. Ab nächster Woche lasse sich die Insel wieder bereisen, dazu müssten aber erst mal die Hotels öffnen und der regelmäßige Flugverkehr anlaufen, so Peter Grundler. Er berichtet auch von Reisen, die abgesagt oder umgebucht werden müssen, zum Teil noch vom vergangenem Jahr.

Auch Christian Weimann, Geschäftsführer von Derpart Travel Service Nett Reisen mit Filiale in Friedberg erzählt von einigen Anfragen für Mallorca. Jedoch ständen viel zu wenig Flugzeuge bereit. Die Sehnsucht nach dem Reisen ist da. Jedoch halten sich die meisten zurück, aufgrund der schwankenden Inzidenzwerte.

Zu diesen Zielen zieht es die Friedberger

Gefragte Reiseziele seien aktuell die Malediven, Mallorca und die Seychellen, berichtet Weimann. Trotzdem ist die Anzahl der aktuellen Buchungen kein Vergleich zu den Anzahlen vor der Pandemie. Viele Reisebüros mussten auf unbestimmte Zeit schließen oder sogar Insolvenz anmelden. "Impfung ist alles", sagt der Geschäftsführer. "Nach dem Impfen wird's wieder normaler." Und dann sei es auch wieder möglich, konkrete Reisepläne zu machen, die auch umsetzbar sind, sowie eine größere Auswahl an Reisezielen.

"Kommt nicht viel rein, aber trotzdem sind die Anfragen da", beschreibt Martina Krön, Inhaberin des TUI-Reisecenters in Mering die aktuelle Lage. Auch bei den bisher erhaltenen Buchungsanfragen stehen Mallorca, Korsika, die Azoren und die Kanaren hoch im Kurs. Aber auch Autoreisen in Verbindung mit der Fähre oder Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff werden gebucht. "So langsam haben wir wieder Hoffnungsschimmer", so die Inhaberin.

Was Martina Krön ihren Meringer Kunden empfiehlt

Ihrer Kundschaft empfiehlt Martina Krön, pauschal zu buchen, damit nicht am Ende der Flug storniert wird und die Hotelbuchung bestehen bleibt. Weiterhin versucht die Inhaberin auf Veranstalter zurückzugreifen, die bis zu 14 Tage vor der Abreise kostenlose Stornierungen ohne Angabe von Gründen ermöglichen, damit ihre Kundschaft möglichst flexibel bei auftretenden Komplikationen ist.

Modernisiert und hergerichtet für eine kommende Wiedereröffnung in der nächsten Zeit sind die Räume des Reisebüros Hubrich Reisen in Friedberg, obwohl Inhaber Klaus-Dieter Hubrich mit einem verhaltenem Ansturm rechnet. Aktuell habe er fast keine bestehenden Buchungen verzeichnet, aber einige Nachfragen für Mallorca, die Kanaren sowie Fernreisen kamen bereits rein. "Schwer zu sagen, wie es sich entwickelt", sagt Hubrich. Die Leute wollten wieder reisen, aber seien sehr überlegt. Von einer Wiederbelebung der Branche sei momentan keine Rede.

