Love Island: Aus für Emilia aus Kissing im Halbfinale

Emilia aus Kissing ist als Teilnehmerin bei der TV-Show Love Island im Halbfinale ausgeschieden. Warum sie sich gegen ihren Partner Alex entschied.

Von Veronika Landwehr

Unter der Sonne Teneriffas suchen in der 5. Staffel der TV-Show Love Island, die der Sender RTL 2 ausstrahlt, Singles ihre große Liebe. Mit dabei war bis Sonntagabend die 21-jährige Studentin Emilia aus Kissing. Ihre Entscheidung im Halbfinale gegen Teilnehmer Alex bedeutete jedoch das Aus.

Aus einer spontanen Bewerbung wurde Realität und so zog Emilia mit zehn weiteren Kandidaten vor drei Wochen in eine Luxusvilla auf Teneriffa ein. Neben einem Gemeinschaftsschlafzimmer gab es für die Teilnehmer dort Luxus-Suiten und Ankleidezimmer sowie eine großzügige Gartenanlage, die nicht nur einen Wellnessbereich, sondern auch einen Pool mit Meerblick umfasste. Weiterhin standen einige romantische Rückzugsorte für die Pärchen, Couples genannt, zur Verfügung. Privatsphäre gab es aber für Emilia nicht. Die Geschehnisse in und um die Villa wurden durch zahlreiche Videokameras eingefangen.

Love Island 2021: Emilia aus Kissing sucht Traummann bei Fernsehshow

Im Laufe der Sendung zogen weitere Kandidaten und Kandidatinnen ein, die bereits bestehende Couples auf die Probe stellten. Nicht selten kam es deshalb zu Streitigkeiten und Eifersucht. Durch Wettbewerbe und Dates lernten sich die Singles besser kennen. Die Zuschauer können bis zum Finale noch aktiv in die Geschehnisse in der Villa mithilfe der gleichnamigen App eingreifen und haben so die Macht, Couples aus der Sendung zu schmeißen. Diese Aufgabe wird auch den Kandidaten selbst zu Teil. Dem Siegerpärchen winkt am Ende eine Prämie von 50.000 Euro und vielleicht auch die große Liebe.

Emilia aus Kissing ist bei der Sendung Love Island im Halbfinale ausgeschieden. Hier ist sie mit dem Kandidaten Alex zu sehen. Bild: Paris Tsitsos, RTL 2

Bevor es losging, schwankte Emilia zwischen Aufregung und Vorfreude: "Ich versuche, die ganze Sache locker anzugehen. Wenn ich mir zu viele Gedanken mache, besteht die Gefahr, dass ich mich verstelle." Die Suche nach dem Traummann wurde durch die aktuelle Pandemie erschwert, deshalb sei Love Island zur richtigen Zeit gekommen.

Bereits im Vorfeld beschrieb die 21-jährige Studentin ihren Traummann: "Ich stehe auf sportliche Männer, die dunkle Haare und Tattoos haben. Noch wichtiger ist aber die Ausstrahlung.“ Auf diese Beschreibung passten gleich mehrere Kandidaten. Im Laufe der Show bildete Emilia mit wechselnden Partnern ein Couple und blieb trotz widersprüchlichen Verhaltens seinerseits am Ende bei Alex hängen. Den wählte sie zu Beginn des Halbfinales aus, obwohl sie wusste, dass das womöglich die falsche Entscheidung war: "Wenn ich ein bisschen Verstand hätte, würde ich eine andere Entscheidung treffen. Aber ich habe von Anfang an hier immer auf mein Herz gehört und wurde auch des Öfteren enttäuscht. Aber ich bleibe dabei und höre auf mein Herz und wähle Alex", sagte sie.

Love Island 2021: Emilias Befürchtung bewahrheitet sich

Emilias Befürchtung bewahrheitete sich jedoch im Laufe der Sendung. Zwischen ihr und Alex schien es nicht rund zu laufen. Obwohl Alex mit Emilia am Ende des Halbfinales zusammenbleiben wollte, gab sie ihm einen Korb. “Das hätte kein gutes Ende genommen. Ich glaube, das ist für ihn und für mich besser“, sagte sie. So schieden die beiden mit vier anderen aus der Show aus. Emilia muss nun weiter nach ihrem Traummann suchen.

