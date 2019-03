vor 37 Min.

Ludwigstraße: Falschparker im Visier

Das Risiko, in der Luwigstraße einen Strafzettel zu kassieren, steigt jetzt deutlich an.

Im April startet in Friedberg schärfere Kontrolle. Auch das absolute Halteverbot kommt jetzt.

Ab April müssen sich Falschparker in der Friedberger Ludwigstraße auf schärfere Kontrollen einstellen. Dann nimmt das Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte seine Arbeit auf. Wie berichtet, hat der Bauausschuss des Stadtrates Ende Januar beschlossen, das Personal probeweise aufzustocken und sich dafür der Dienste des Kommunalunternehmens zu bedienen, an dem Friedberg beteiligt ist. Allerdings beginnen die Kontrollen aus Kapazitätsgründen in geringerem Umfang und werden erst ab Mai auf die vereinbarten 20 Stunden pro Woche aufgestockt.

Wie der Pressesprecher der Stadt, Frank Büschel, weiter mitteilt, montiert der Bauhof in diesen Tagen auch die neuen Schilder für das absolute Halteverbot im Bereich der Ludwigstraße 1 bis 5. (gth)

