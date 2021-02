Macht das Impfen für Senioren leichter

Plus Das Dasinger Impfzentrum nimmt nun seinen Betrieb auf. Doch der Weg zum Impfen wird den Senioren nicht leicht gemacht.

Jetzt geht das Impfen also auch am Impfzentrum in Dasing endlich los. Lange haben die Landkreisbürger darauf gewartet. Vor allem die Senioren. Leicht gemacht wird ihnen dieser Schritt aber nicht. Zuerst gilt es, die Hürde des Anmeldevorgangs zu überwinden. Entweder die Senioren hängen in der Warteschlange der Hotline fest, wenn sie dann dort durchkommen, werden sie eher abgewimmelt, dass sie sich doch am besten online anmelden sollen.

Die Verwirrung ist groß

Das ist dann die nächste Hürde. Viele kennen sich nicht aus, verfügen nicht einmal über eine eigene E-Mail-Adresse. Hier helfen die Angehörigen häufig weiter. Dann kommt wieder ein Brief, darin steht: Sie sollen sich anmelden. Ja, was denn jetzt? Hat die Tochter oder der Sohn vielleicht das mit dieser seltsamen E-Mail doch nicht gemacht? Warum denn jetzt nochmals anmelden? Die Verwirrung ist groß. Wenn endlich doch der Termin steht, kommt das nächste Problem, jedenfalls für die Bürger aus dem südlichen Landkreis. Wie sollen sie nach Dasing kommen, ohne schon wieder Angehörige zu belästigen? Senioren wollen auch im Alter eigenständig und nicht ständig auf fremde Hilfe angewiesen sein. Warum gelingt es den zuständigen Behörden denn nicht, dass sie die Abläufe vereinfachen und damit für mehr Klarheit sorgen?

