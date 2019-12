10:56 Uhr

Mädchen bei Unfall an der Bushaltestelle verletzt

Schüler drängen sich an der Bushaltestelle für die Realschule und das Gymnasium in Mering.

Ein ziemliches Gedränge herrscht in der Früh und Mittags an den Bushaltestellen vor dem Meringer Schulzentrum. Dabei geriet nun eine 13-Jährige auf die Fahrbahn und wurde verletzt.

Die Verkehrssituation vor dem Meringer Schulzentrum gilt schon seit längerem als problematisch und es gibt bereits Pläne für eine Neugestaltung (wir berichteten). Nun wurde eine 13-jährige Schülerin bei einem Unfall an der Bushaltestelle leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Freitagmittag nach Schulschluss gegen 13.10 Uhr vor der Realschule in der Tratteilstraße. Im Gedränge am Schulbus geriet das Mädchen auf die Fahrbahn und wurde am Fuß vom Bus erfasst.

