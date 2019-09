vor 15 Min.

Mädchen beschädigt Auto und radelt davon

Die Polizei Friedberg ermittelt wegen Unfallflucht eines Kindes in Kissing.

Ein etwa achtjähriges Mädchen, das auf dem Fahrrad unterwegs war, hat am Samstag gegen 12.30 Uhr ein Auto in der Kissinger Gunzenleestraße beschädigt – doch sie wurde beobachtet. Nach Angaben der Polizei Friedberg parkte ein Mann seinen Ford Focus und ging weg, seine Tochter wartete im Fahrzeug. Diese beobachtete, wie ein achtjähriges Mädchen mit seinem Fahrrad neben dem Pkw wendete und dabei mit dem Fahrradlenker die Autotür berührte, so dass diese verkratzt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr das Mädchen weiter.

Die Polizei Friedberg sucht ein Mädchen mit roter Jacke

Auch dessen männlicher Begleiter, ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs, machte keine Anstalten, sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Das Mädchen trug eine auffallend rote Jacke. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 500 Euro.

