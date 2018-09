vor 53 Min.

Mädchen verletzt: Gefährliche Stelle in Ottmaring?

In Ottmaring kam es an der Ampel zu einem schweren Unfall.

Ein neun Jahre altes Mädchen wurde an der Fußgängerampel in Ottmaring von einem Auto erfasst. Viele meinen: Die Stelle ist gefährlich. Was sagt die Polizei?

Von Ute Krogull

Die gute Nachricht zuerst: Das neun Jahre alte Mädchen, das Mittwochmittag in Ottmaring von einem Auto angefahren wurde, ist nicht in Lebensgefahr. Das berichtete Alexander Wagenpfeil, Dienstellenleiter der Polizei Friedberg, am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung. Das Kind war nach einem Unfall mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg gebracht worden.

Ein guter Schutzengel

Dabei hatte das Mädchen, das auf dem Heimweg von der Schule war, alles richtig gemacht. Es überquerte mit seinem Tretroller die Fußgängerfurt an der Durchgangsstraße von Friedberg nach Bachern, als die Ampel Grün hatte. Doch eine 78 Jahre alte Autofahrerin übersah, wie erste Ermittlungen ergaben, offenbar, dass sie Rot hatte. Ihr VW erfasst das Kind, das laut Wagenpfeil fast 20 Meter durch die Luft geschleudert wurde. „Es hatte einen guten Schutzengel, dass nicht noch mehr passiert ist.“

Laut Wagenpfeil war die Signalanlage intakt; auch geht er zum jetzigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass die Autofahrerin wohl nicht oder nicht viel zu schnell unterwegs war. Es seien an der Unfallstelle Spuren genommen worden, die ein Gutachter nun auswertet. Auch ob das Alter der Fahrerin eine Rolle spielt, sei noch nicht klar. Wagenpfeil spricht von „Augenblicksversagen“. Es handle sich vermutlich um fahrlässige Körperverletzung; hier kann ein Richter Strafen von Geld- bis Freiheitsstrafe verhängen. Auch Führerscheinentzug oder Fahrverbot seien möglich.

In Ottmaring fehlen Schülerlotsen

Viele Menschen, die die Stelle kennen, sehen sie als gefährlich an. So berichtet die Ottmaringer Schulleiterin Alexandra Gregor, dass sogar einige Lehrer dort schon fast angefahren worden wären. In Ottmaring gebe es mehrere gefährliche Stellen auf dem Schulweg, so Gregor. Doch leider habe die Johann-Peter-Ring-Grundschule keine Schulweghelfer, bis auf einen Rentner, der unregelmäßig in Einsatz ist. Dieses Problem haben, viele Schulen im Landkreis.

Themen Folgen