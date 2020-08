11:08 Uhr

Männergruppe überrascht Frau in Friedberg und stiehlt ihre Tasche

Eine Gruppe Männer kommt in der Nacht in einer Unterführung in Friedberg einer Frau entgegen. Was ohnehin nicht einfach für sie ist, endet in einem Schock.

Einer Frau wurde am Montag die Handtasche in Friedberg gestohlen. Die 34-Jährige lief gegen 23.15 Uhr durch die Radunterführung am Steirer Berg in Friedberg. Dort kam ihr eine Gruppe von fünf jungen Männern entgegen, von der einer von ihnen nach der Handtasche griff und sie der Frau vom Arm zog. Geschockt von dem Vorfall lief die Frau davon.

Diebstahl in Friedberg: Die Polizei sucht nach Zeugen

Wie die Friedberger Polizei mitteilt, wurde die Handtasche inzwischen wieder aufgefunden, ein Beuteschaden entstand nicht. Hinweise auf die noch unbekannte Personengruppe, zu der keine nähere Personenbeschreibung vorliegt, nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

