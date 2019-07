vor 4 Min.

„Mamma Mia“ lockt alle auf die Tanzfläche

Ballerinas, Akrobaten und Hip-Hop auf dem Sommerball der TSV-Tanzabteilung

„Hallo Mama, hallo Papa“ – mit diesem Ohrwurm von Rolf Zuckowski begrüßten gleich zu Beginn kleine Ballerinas ihre Eltern und die zahlreichen Gäste auf dem Sommerball der Tanzabteilung des TSV Friedberg. Ihre Augen brachte die nachfolgende Gruppe der Ballett-Trainerin Edina Menacher mit ihrem zum heißen Wetter passenden Stück „Sunshine after the Rain“ vollends zum Strahlen. Die Freude der zahlreichen Ballettkinder an ihren Aufführungen steckte alle Gäste im Saal an. Der Ball im Landgasthof Ludwig in Harthausen war feierlich eröffnet.

Diese Stimmung verstand das Musikerduo „Night and Day“ perfekt aufzunehmen, sodass von der ersten bis zur letzten Tanzrunde der Saal im Gasthof Herzog Ludwig gut gefüllt war. Hierbei konnten sich zu „Mamma Mia“ nicht nur die Gäste auslassen, auch der Jugendtanzkreis von Aznor Ragadio präsentierte zu einem Medley aus Abba-Stücken eine fetzige Einlage in der nächsten Tanzpause. Bei der von dieser Gruppe selbst entwickelten Choreografie sprang der Funke schnell über.

Das Publikum dankte es mit einem tosenden Beifall. In den Bann zog auch die Hip-Hop-Gruppe von Veronika Drescher mit ihrem Thema „Look at me“. Synchron zum Beat erzeugten die Tänzer in rasanter Abfolge wechselnde Bilder. Anschließend sorgte ein Tanzkreis von Helga Krebs mit sieben Paaren für eine gelungene Mischung aus Bachata, Cha-Cha-Cha und Jive.

Dass im TSV Friedberg auch artistische Höchstleistungen vollbracht werden, demonstrierten eindrucksvoll die Sportakrobaten der Turnabteilung als Höhepunkt des Abends: Emily Langenmayr, Sina Mahl, Chiara Dörsch und Melanie Östlund zeigten in perfekter Synchronität elegant und anmutig eine Kombination, mit der sie schon jüngst ein bayerisches Turnfest eröffnet hatten. Zum Abschluss der Einlagen präsentierte der Freitags-Tanzkreis noch mit viel Temperament seine unterhaltsame Folge aus Quickstepp, Jive, Salsa, Samba und Rumba.

Zu den letzten Tänzen hakte ihr Trainer Philipp Passarge mit seiner Partnerin gleich mit ein und ließ so die Darbietungen ausklingen.

Dank diesem hingebungsvollen Einsatz aller Akteure fand der Sommerball wieder vollen Anklang und ein „herzliches Dankeschön für den schönen Abend“ bekam der Leiter der Tanzabteilung im TSV Friedberg, Michael Quittkat, gleich mehrfach zu hören. (FA)

