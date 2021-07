Betrunkener Merchinger donnert mit Auto gegen Baum

Ein Autofahrer aus Merching fährt betrunken von einer Party heim. In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle und knallt bei Mammendorf in einen Baum.

Auf der Kreisstraße zwischen Jesenwang und Mammendorf ist ein Autofahrer von der Straße abgekommen und in einen Baum gekracht. Er war am frühen Sonntagmorgen auf dem Heimweg nach Merching, er hatte eine Party besucht. In einer Linkskurve verlor der 56-Jährige laut Polizei gegen 5.15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Betrunkener will nach Party heim nach Merching fahren

Der Opel krachte mit der Seite gegen einen Baum am Straßenrand, dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Laut Polizei hatte der Mann zwei Promille Alkohol im Blut. (AZ)