Manfred Wolf: große Ehre für einen prägenden Kissinger

Plus Kissings ehemaliger Bürgermeister Manfred Wolf erhält neben dem Titel des Altbürgermeisters den Ehrenring. Sein Wirken hat viel für die Bürger bewegt.

Wer Manfred Wolf kennt, der weiß, dass er nicht vor lauter Zurückhaltung in der Menge untergeht. Mit leidenschaftlicher und manchmal aufbrausender Art setzte er sich als Bürgermeister mehr als 22 Jahre lang für die Belange von Kissing ein. Umso ungewöhnlicher war es wohl für die Besucher der Kissinger Grundschulaula, einen verlegenen Wolf zu sehen. Am vergangenen Donnerstag drehte sich dort alles um den ehemaligen Bürgermeister, dem dabei eine große Ehre zuteil wurde. Nicht nur erhielt er den Ehrenring der Gemeinde – er darf sich fortan auch Altbürgermeister nennen.

So hat Manfred Wolf Kissing geprägt

Diese besonderen Auszeichnugen wurden ihm bei einer festlichen Veranstaltung zuteil, bei der auch viele Weggefährten Wolfs nicht fehlten. Musikalisch untermalt wurde der Abend vom Kissinger Quartett des Orchesters der Musikfreunde Merching. Die Festrede hielt der erste Bürgermeister von Aichach, Klaus Habermann, der gleichzeitig auch Sprecher für Aichach-Friedberg im bayerischen Gemeindetag ist. Seit mehr als zwei Jahrzehnten kennen sich die Politiker – seit dem Jahr 1996, in den Wolf als Quereinsteiger in die Politik in sein Amt katapultiert wurde, wie Habermann es ausdrückte. „Ein Bürgermeister wird ins Wasser geworfen und muss schwimmen, um nicht unterzugehen“, sagte Habermann. Aber Wolf habe es nicht nur geschafft, sich über Wasser zu halten: „Er war immer aktiv, manchmal auch Hyperaktiv“, sagte der Aichacher Bürgermeister mit einem Augenzwinkern. In seiner Amtszeit habe Wolf viel erreicht – sei es bei den Erweiterungen der Schule oder in der interkommunalen Zusammenarbeit.

Manfred Wolf (links) erhielt vom amtierenden Bürgermeister Reinhard Gürtner nicht nur der Ehrenring der Gemeinde. Er darf küftig auch den Titel „Altbürgermeister“ führen.

Diese Einschätzung teilt auch Kissings amtierender Bürgermeister Reinhard Gürtner: „Manfred Wolf hat Kissing zu einer familienfreundlichen Gemeinde gemacht.“ Ihm sei es eine Herzensangelegenheit gewesen, Kita-Plätze zu schaffen und die Schulen zu erweitern. Aber auch schwere Zeiten habe es für Wolf gegeben: „Im Jahr 1999 bewies er sich im Krisenmanagement, als Kissing vom Pfingsthochwasser getroffen wurde.“ Auch die Diskussion um das Krematorium sei seinerzeit schwer für alle Beteiligten gewesen. „2012 kam für ihn dann die Diagnose Krebs. Es war ein schwerer Kampf, den er zu führen hatte“, sagte Gürtner. Doch selbst in dieser Zeit habe Wolf sein Möglichstes getan, um sich für Kissing einzusetzen – etwa mithilfe moderner Technik, dem Steckenpferd von Wolf, mit der er vom Krankenbett aus auf dem Laufenden blieb und arbeitete. Damals übernahm die zweite Bürgermeisterin Silvia Rinderhagen vorübergehend die Geschicke der Gemeinde.

Wolf kämpfte gegen den Krebs und arbeitete wieder als Bürgermeister

Doch Wolf kämpfte sich gegen den Krebs zurück auf den Stuhl des Bürgermeisters – bis er sein Amt zum Ende des Jahres 2018 aus gesundheitlichen Gründen niederlegte. Für all seine Verdienste überreichte ihm Gürtner nun den Ehrenring der Gemeinde sowie den Titel „Altbürgermeister“, den außerdem noch Adolf Gaugg trägt. Auch Landrat Klaus Metzger lobte in seiner Rede die Verdienste von Manfred Wolf: „Politiker verhalten sich manchmal wie Achill vor Troja. Doch auch sie haben eine Achillesferse. Doch selbst Zeiten, in denen Menschen versucht haben, diese bei Manfred Wolf zu seinem Schaden zu nutzen, hat er gut überstanden.“

Der Ehrenring der Gemeinde ziert künftig die Hand von Manfred Wolf.

Wolf war nach der Verleihung von Ring und Titel sichtlich gerührt: „Ich bin beeindruckt, was alles über mich gesagt wurde.“ Wie er schilderte, hat sich in Kissing in den vergangenen Jahren viel getan – gerade im Hinblick auf die Familienfreundlichkeit. Besonders sei es ihm am Herzen gelegen, den Spielplatz an der evangelischen Kirche zu retten. Wie er erzählte, sollte dieser 1998 Reihenhäusern weichen – doch Wolf konnte ihn in letzter Minute retten. „Ich freue mich noch heute jedes Mal darüber, wenn ich am Spielplatz vorbeifahre.“